Audi vai repor gratuitamente grades furtadas dos modelos A3, A4 e Q3

Da Redação, com assessoria



02/08/2019 | 14:18

Para tentar minimizar o número de furtos das grades frontais inferiores, localizadas abaixo dos faróis, a Audi está repondo gratuitamente a peça em veículos que sofreram este sinistro. A campanha é válida para todos os proprietários dos modelos A3, A4 e Q3 a partir do ano de fabricação de 2013.

Reposição grades furtadas Audi

A reposição pode ser solicitada em qualquer concessionária. O cliente deve apresentar o Boletim de Ocorrência com as informações do veículo e do ocorrido. O precedimento é feito de forma imediata e leva poucos minutos. O programa está vigente desde 1º de julho e permanecerá disponível por tempo indeterminado. A empresa estima que, atualmente, 90% da reposição destas peças pode ter motivação nos casos de furtos.

Segundo José Sétimo Spini, diretor de pós-vendas da Audi do Brasil, essa reposição gratuita diminui o interesse do mercado paralelo. “A estratégia com esta ação é simples. Se o cliente repõe a peça sem custo em uma concessionária, o interesse pelo furto diminuirá porque o item não terá mercado e os clientes não terão mais este problema”, explica.

