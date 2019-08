Privacidade digital: saiba como manter seus dados seguros

Beatriz Ceschim



02/08/2019 | 14:18

Desde o surgimento, em 2018, da regulação de dados europeia, conhecida como GDPR (General Data Protection Regulation), o debate sobre a privacidade digital está mais presente no dia a dia das empresas e dos usuários. No Brasil, a Lei Geral de Proteção de Dados, que entra em vigor em agosto de 2020, busca garantir que os dados sejam confidenciais e não ocorra a comercialização deles sem a autorização do consumidor.

Além disso, essa movimentação tem sido vista em outros países da América Latina, como México, Colômbia e Argentina. O intuito dessas novas normas e debates é educar os usuários a não fornecerem informações em excesso para terceiros. Isso porque que as pessoas não entendem a real importância de proteger seus dados. E quando o assunto envolve redes sociais, muitos se perguntam qual é a linha tênue entre informações básicas e ciberexposição.

“Há algum tempo, muitas pessoas compartilham seus dados privados com serviços de redes sociais em troca de inúmeros benefícios, sem sequer pensar nas possíveis ameaças ou consequências”, afirma Thiago Marques, analista de segurança da Kaspersky, empresa internacional de cibersegurança. Entretanto, cada vez mais usuários têm consciência dos riscos de divulgar suas informações, já que a frequência de vazamentos tem aumentado no mundo.

Como esses incidentes estão ocorrendo mais frequentemente, o debate sobre a segurança e privacidade digital é estimulado de diversas maneiras. Uma delas é o documentário inaugurado em 24 de julho na Netflix, “The Great Hack: Privacidade Hackeada”. Para Thiago, o filme reforça como os dados podem ser facilmente explorados.

“Deixar as redes sociais resolva completamente o problema. Para manter os dados pessoais seguros é preciso entender, principalmente, que tudo feito ou dito online pode ser acompanhado por um criminoso, e que essas informações poderão ser utilizadas em um ataque virtual ou pessoal e, que depois que a informação é publicada, talvez possa ser impossível apagá-la completamente”, completa o especialista.

