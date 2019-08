EAD Ranking mostra os melhores cursos a distância do Brasil

Beatriz Ceschim



02/08/2019 | 14:18

A oferta de cursos online é tão grande que fica difícil escolher qual a melhor opção. Por isso, a plataforma de tecnologia educacional Canvas criou o EAD Ranking, uma lista que reúne os melhores cursos a distância do Brasil. As formações foram escolhidas de acordo com a atenção dedicada a cada aluno, ofertas tecnológicas de cada curso e a reputação desses entre os pares e profissionais de RH.

Com o crescimento acelerado da educação a distância, no Brasil, foi realizada uma pesquisa pela Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior (ABMES) que mostra uma tendência de crescimento nas matrículas no ensino superior. Se ela continuar a mesma, em 2023, o número de alunos matriculados na educação a distância (EAD), nas universidades particulares, será maior do que os em cursos presenciais.

A iniciativa foi feita com o apoio da Associação Brasileira de Educação a Distância (ABED), da Associação Brasileira de Treinamento e Desenvolvimento (ABTD), da Rede Brasileira de Pesquisa em Rankings, Índices e Tabelas, Classificatórias na Educação Superior (Rede Rankintacs) e do Grupo Gestão RH. O projeto tem como objetivo premiar cursos que estão se destacando e incentivando as melhores práticas na educação a distância.

“Por meio do ranking, é possível identificar aspectos que são valorizados pela comunidade e outros que precisam ser melhorados. Dessa forma, a ABED terá evidências para orientar suas ações e contribuições para garantir a qualidade da EAD e expandir a modalidade no país ”, afirmou o presidente da Associação Brasileira de Educação a Distância (ABED), Fredric Litto.

Confira o top 10 do EAD Ranking realizado pelo Canvas.