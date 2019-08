Após ser acusada de plágio, Katy Perry perde processo e terá que pagar mais de dez milhões de reais

02/08/2019 | 14:10



Eita, parece que Katy Perry está passando por um perrengue e tanto! O motivo? A cantora perdeu um processo após ser acusada de plágio e terá que pagar mais de dois milhões de dólares!

Tudo começou em 2014, quando a cantora e sua equipe foram acusados de ter copiado as batidas da música Joyful Noise, do rapper cristão Flame, no hit Dark Horse. Na época, a cantora negou haver similaridade realmente importante nos dois singles.

Agora, porém, parece que a sorte não caiu para o lado de Katy, já que na última quinta-feira, dia 1º, o júri avaliou o processo e decidiu o valor da quantia que Katy, Dr. Luke, que é um produtor musical, e a Capitol Records, gravadora norte-americana, terão de pagar.

Segundo informações da revista Variety, foi decidido o acerto de dois milhões e 78 mil dólares, aproximadamente dez milhões e 67 mil reais, a ser pago pela cantora e sua equipe. Desse montante, Katy obrigatoriamente terá de pagar ao músico cerca de dois milhões e 11 mil reais.

Os advogados de Flame, cujo nome de batismo é Marcus Grey, haviam pedido uma indenização de 20 milhões de dólares, pois além de plagiar, a cantora teria destruído sua reputação em círculos de música cristã já que agora ele é associado à bruxaria e imagens anti-cristãs que Katy teria inserido em seu videoclipe de Dark Horse.