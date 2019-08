Mulher que caiu de brinquedo no ABC morreu de traumatismo craniano

02/08/2019 | 13:11



O laudo do Instituto Médico Legal (IML) de Santo André, no ABC paulista, concluiu que Ilma Pereira de Souza, de 40 anos, morreu em decorrência de um traumatismo craniano. A vítima caiu de um brinquedo no parque de diversões Cidade da Criança, em São Bernardo do Campo, no dia 24. Havia a suspeita de que ela tenha passado mal, mas a perícia apontou que a queda foi a causa da morte.

A Polícia Civil de São Paulo instaurou inquérito para investigar as circunstâncias da morte. O delegado Alberto José Mesquita Alves, do 1º Distrito Policial de São Bernardo, citou a necessidade de apuração de eventual homicídio culposo.

Ilma estava acompanhada da filha de 6 anos em um brinquedo chamado Brocumela, uma montanha-russa de pequeno porte voltada para crianças, quando caiu de uma altura de cerca de um metro e meio e bateu a cabeça em um ferro. A atração tem a altura máxima de cinco metros.

A vítima foi socorrida e levada ao pronto-socorro do Hospital Estadual Mário Covas, em Santo André, mas não resistiu aos ferimentos e morreu horas depois.

Os familiares de Ilma questionam a segurança do brinquedo e citam a ausência de cinto de segurança e barra de travamento. De acordo com o marido de Ilma, Aldo Joaquim de Souza, a prestação de socorro pela ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) demorou aproximadamente 30 minutos.

"O parque deveria dispor de ambulância com equipe própria de socorristas, já que atende diariamente, principalmente nos meses de férias escolares, um grande número de clientes", afirmou, em nota, o advogado da família, Ariel de Castro Alves. "A criança estava ao lado da mãe quando ocorreu o acidente e ficou traumatizada. Todas as circunstâncias da ocorrência precisam ser devidamente esclarecidas."

No dia do acidente, a Cidade da Criança expressou, em nota, solidariedade aos familiares da vítima e informou que aguardava os laudos periciais e médicos para que o caso fosse "completamente esclarecido". "O Parque Cidade da Criança ressalta que o socorro médico foi prestado imediatamente à vítima, que foi transportada até um hospital pelo Samu", afirmou na ocasião.

"O parque preza e sempre prezou pela segurança de seus visitantes, com um rígido calendário de manutenção e avaliação das condições de funcionamento dos brinquedos", declarou no dia 24. "O Cidade da Criança reitera este compromisso e está à disposição das autoridades."

Procurado nesta sexta-feira, 2, o parque ainda não se manifestou após a conclusão do laudo do IML.

De acordo com o parque de diversões, este foi o primeiro incidente registrado no local em seus mais de 50 anos de funcionamento.

A área onde se localiza o parque foi utilizada em filmes e novelas dos estúdios cinematográficos Vera Cruz. Após a gravação da novela Redenção, da TV Excelsior, o local passou a ser administrado pela prefeitura de São Bernardo, por meio de permissões e concessões, e foi aberto ao público como um parque de diversões infanto-juvenil em 10 de outubro de 1968.