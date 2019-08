Humorista Ary Toledo está há 37 dias internado com problemas pulmonares

02/08/2019 | 13:11



O humorista Ary Toledo, de 81 anos de idade, está internado há 37 dias no Hospital Sírio Libanês, para tratar de problemas pulmonares, conforme noticiou o programa A Tarde é Sua. A assessoria de imprensa do hospital afirmou não ter autorização da família para falar sobre o caso do humorista.

- O quadro é muito delicado, porém estável. Mas muito muito muito delicado. Ele não fala, não anda, está deprimido e não presta muita atenção no que a gente está falando nesse momento. Tem um histórico de pneumonias antigas, mas essa é a mais forte. Derrubou o grande Ary e ele perdeu mais de 20 quilos, disse a assessora de Ary, Fátima de Freitas, ao programa apresentado por Sônia Abrão.

O artista foi diagnosticado com pneumonia aguda, bronquiolite, água nos pulmões, além de um fungo chamado aspergillus:

- Os médicos já fizeram o DNA desse fungo e estão tratando com medicações. Mas demora seis ou sete meses para ele ser combatido, finalizou a assessora em entrevista ao programa.

Ary é viúvo da atriz Marly Marley, com quem se relacionou por mais de 40 anos, e não tem filhos.