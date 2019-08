Tatá Werneck lamenta morte de amigo que estava desaparecido: Que aperto no coração

02/08/2019 | 13:10



Tatá Werneck usou o Twitter para lamentar a morte de seu amigo, Daniel Barczinski. Morador do bairro do Pacaembu, em São Paulo, ele estava desaparecido desde o dia 3 de julho, quando saiu de casa apenas com uma mochila e sem informar para onde ia. Segundo informações do G1, o rapaz, de 29 anos de idade, foi encontrado morto no Rio de Janeiro.

Por meio da rede social, a apresentadora do Lady Night disse:

Acordei e vi a notícia do Daniel. Estava desaparecido e foi encontrado. Que tristeza, meu Deus. Vi o Daniel nascer. Que aperto no coração.

No dia 7 de julho, Tatá chegou a, inclusive, compartilhar em seu Instagram a notícia do desaparecimento de Daniel:

Amigos! Conheço o Daniel desde bebezinho. Somos amigos da irmã e irmão porque estudamos juntos desde o maternal. Daniel está desaparecido. Por favor, quem souber de alguma informação entre em contato! Muito obrigada! E avisem ao MP também por favor! Caso saibam de alguma informação.

O corpo de Daniel foi encontrado em Petrópolis, município do Rio. Segundo informações, havia uma perfuração no tórax do cadáver. Investigadores dizem que, provavelmente, o ferimento foi feito com objeto cortante.

Ellen Souto, delegada responsável pelo caso, informou que só pelas características físicas e tatuagens o corpo já era identificado como o de Daniel. Tudo foi confirmado após as digitais serem comparadas.