Filho de Bruno Gagliaso e Giovanna Ewbank ainda não fala português e não tem laços sanguíneos com Titi

02/08/2019 | 13:11



Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank apresentaram o novo membro da família nesta semana e, agora, os bastidores da chegada de Bless ao Brasil foram revelados. De acordo com a revista Veja, o casal de artistas voltou da África ao Brasil em um voo comercial até São Paulo. Em seguida, eles teriam fretado um jatinho particular para o Rio de Janeiro, onde residem atualmente.

Além disso, foi revelado que o nome Bless, que significa benção em português, não teria sido uma escolha do casal, mas sim do orfanato que o acolhia no Malawi. O garotinho, de 4 anos de idade, também não possui laços sanguíneos com Chissomo, a pequena Titi, que também foi adotada no país africano.

Para começar a adaptação do filho, Ewbank e Gagliasso devem matriculá-lo em um colégio bilíngue ainda neste semestre, já que ele não fala uma palavra em português. Familiares e amigos mais próximos também já foram apresentados a Bless.