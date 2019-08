Saiba como imunizar seu cão contra a raiva mesmo sem a campanha de vacinação

02/08/2019 | 12:33



Os tutores de cães que moram na cidade de São Paulo estão preocupados com o anúncio de que não haverá campanha de vacinação contra raiva neste ano. Isso porque a Prefeitura afirma que não recebeu as doses necessárias do Ministério da Saúde para fazer a distribuição em unidades móveis nas ruas da capital, como em anos anteriores.

O governo federal alega que houve problemas na fabricação. A vacinação de cães e gatos é obrigatória e a única forma de controlar a doença no meio urbano. A raiva não tem cura, pode matar e atingir qualquer mamífero, inclusive os seres humanos.

Mesmo sem a campanha de vacinação, que normalmente acontece em espaços públicos ou nas ruas de São Paulo, os tutores poderão levar seus pets para serem imunizados nos postos de zoonoses espalhados pela capital paulista. Confira:

DVZ - Unidade de Vigilância em Saúde

Endereço: Rua Santa Eulália, 86 - Santana

Telefone: 3397-8900

DVZ Aricanduva

Endereço: Rua dos Trilhos, 869 - Mooca

Telefone: 2692-0644

DVZ Butantã

Endereço: Avenida Caxingui, 656/658 - Caxingui

Telefone: 3721-7698

DVZ Cidade Ademar

Endereço: Rua Maria Cuofono Salzano, 185 - Jd Santo Antoninho

Telefone: 5671-4224

DVZ Ermelino Matarazzo

Endereço: Rua Aurivercine Duarte de Oliveira, 50 - Ermelino Matarazzo

Telefone: 2042-6018

DVZ Freguesia do Ó

Endereço: Rua Chico de Paula, 238 - Freguesia do Ó

Telefone: 3931-8811

DVZ Guaianases

Endereço: Rua Prof Francisco Pinheiro, 179 - Guaianases

Telefone: 2553-2833

DVZ Itaim Paulista

Endereço: Rua Ererê, 260 - Vila Curuçá

Telefone: 2035-2027

DVZ Lapa

Endereço: Rua Sumidouro, 712 - Pinheiros

Telefone: 3816-1403

DVZ Parelheiros

Endereço: Rua Cristina Schunck Klein, 23 - Parelheiros

Telefone: 5920-2779

DVZ São Mateus

Endereço: Rua Mauro Bonafé Pauletti, 199 - Jd. Três Marias

Telefone: 2013-1139

DVZ São Miguel

Endereço: Rua José Pereira Cardoso, 193 - Vila Jacuí

Telefone: 2031-5782

DVZ Vila Prudente

Endereço: Rua Etorre Ximenes, sem número - Vila Prudente

Telefone: 2063-4789

Sintoma da raiva em cães

A primeira fase da doença, conhecida como "raiva furiosa", dura de um a quatro dias e costuma causar alterações de comportamento no cão. Excitação, agressividade, medo, depressão, ansiedade e demência são os principais sintomas da raiva em cães. Após a fase "furiosa", começa a "raiva paralítica". Nela, os sintomas neurológicos se intensificam: dificuldade de engolir, salivação, falta de coordenação dos membros, paralisia. A raiva evolui muito rapidamente. Quando chega à segunda fase, infelizmente, o cachorro pode morrer em 48 horas.