Porchat ganha programa de entrevistas na GNT

Miriam Gimenes



05/08/2019 | 07:29



Estreia amanhã, às 22h30, a nova aposta do canal pago GNT, o programa do humorista Fábio Porchat. A atração semanal Que História é Essa, Porchat? trará três convidados, famosos ou anônimos, para bate papo. “Comecei a sacar que no formato talk show, todo mundo, o tempo todo, está dando opinião. Todo mundo lacra. Queria um programa sem a opinião de ninguém. Não quero saber o que as pessoas estão achando”, adianta o apresentador.

Produzido pelo Porta dos Fundos (canal no YouTube), a primeira temporada já tem nomes de peso confirmados, tais como Fátima Bernardes e Claudia Raia. Basta saber se o programa será o ‘lado B’ do Lady Night, comandado pela atriz e comediante Tatá Werneck, no ar pelos canais Multishow e Globo.