Band estreia hoje telejornal matinal

Os programas de notícias matinais no Estado de São Paulo ganharam novo concorrente. Estreia hoje, às 7h, o Bora SP, na grade da Band. O telejornal será transmitido em São Paulo e Região Metropolitana, de segunda a sexta-feira, até às 9h. Joel Datena e Laura Ferreira dividem a bancada do noticiário, que também poderá ser assistido ao vivo pelo YouTube no canal Band Jornalismo (www.youtube.com/bandjornalismo). <EM>Além das notícias sobre trânsito e mobilidade, que serão apresentadas diariamente, temas como trabalho, economia, problemas e soluções em comunidades e periferias, animais e curiosidades sobre a Capital completam o roteiro do telejornal. Entre os quadros está o Giro da Quebrada – parceria da Band com a Agência Mural de Jornalismo das Periferias. Por meio dos mais de 50 correspondentes espalhados por bairros de São Paulo, irá retratar a visão de quem conhece a realidade de cada lugar e ajudará a contar histórias diferentes.

“Queremos a participação das pessoas não só do primeiro ao último minuto do jornal, mas ao longo de todo o dia nas redes sociais. E, ouvindo o que elas têm a dizer, também geraremos conteúdo e buscaremos solução sobre os problemas da região”, revela Laura Ferreira.

O público poderá interagir pelo Twitter, Instagram, Facebook e WhatsApp, que será mostrado em telão, com os perfis dos telespectadores que mandam mensagens, vídeos e fotos.

“O Bora SP terá um olhar construtivo sobre a cidade e tem o compromisso de cobrar soluções. Mais do que apenas denunciar os problemas, vamos apontar alternativas para resolvê-los”, promete André Luiz Costa, diretor executivo de Jornalismo da Band.