Ticiane Pinheiro posa amamentando a filha

02/08/2019 | 11:10



Ticiane Pinheiro encantou os seguidores ao publicar uma foto celebrando o Dia Mundial da Amamentação, na última quinta-feira, dia 1. No Instagram, a apresentadora postou clique em que aparece amamentando a caçula Manuella, fruto da relação com César Tralli, enquanto é observada pela primogênita, Rafaella Justus, também filha de Roberto Justus.

No texto, a apresentadora confessou que enfrentou dificuldades no início da amamentação, mas que a experiência é única e vale muito a pena para a filha:

AmaRmentar. É bem mais do que nutrir, é um ato de imenso amor. Eu sofri muito no começo com dores e machucados, mas mesmo assim eu insisti. Porque é muito prazeroso esse momento de mãe e filho, de você saber que está alimentando quem você ama e que essa conexão é única. Um laço que se forma e que se eterniza, fazendo com que tudo valha a pena. Aqui em casa, tem sido ainda mais especial. Rafa ama me ver amamentar a Manu e contar histórias de como era quado era ela que estava no meu peito., escreveu na legenda.