Pai de Anitta diz que ela deixou de agenciar carreira por causa de Scooby

02/08/2019 | 11:10



Anitta está dando o que falar por causa da novidade anunciada por ela no Instagram! Depois de cinco anos, a cantora deixou de empresariar a própria carreira e passou o bastão para o irmão, Renan Machado, que irá cuidar dos negócios no Brasil, e para Brandon Silverstein, que ficará responsável por assumir os rumos internacionais da poderosa. Através do Stories, Anitta resolveu explicar melhor a situação e aproveitou para tranquilizar os fãs:

- O motivo pelo qual eu fui minha empresaria é porque eu nunca tinha encontrado alguém que eu me sentisse segura o suficiente de ir dormir e relaxar e saber que as decisões seriam tomadas da forma que eu tomaria. Hoje, depois de cinco anos chegou o momento que eu vejo que minha equipe está preparada para ser independente e tocar as coisas com minha maneira de pensar. Consegui identificar as pessoas do nosso grupo que estão preparadas para lidar com tudo isso. Somos um time unido, sem vaidade. A gente se trata como uma família e se defende muito. Eles sabem a minha maneira de pensar e o que eu sonho pra minha carreira. Nada a ver tem com dinheiro ou estar em primeiro lugar, mas fazer a diferença e história de alguma maneira, disse a cantora.

E continuou, dessa vez, citando Silverstein:

- Foi uma busca muito difícil, foi uma grande procura e com a ajuda do meu irmão, um ótimo advogado e meu agente, a gente encontrou uma pessoa que tem tudo a ver comigo e pensa muito como eu. É muito jovem também e está no inicio da carreira dele. Ele acredita nas mesmas coisas que a gente. Foi muito incrível ser minha própria empresária, eu aprendi muito. Hoje eu tenho a capacidade de não deixar ninguém passar a perna, mas é muito cansativo ser a artista e a empresária. Olhar os contratos, olhar as contas, decidir os planejamento e estratégias... cantar, estar bonita, dar a entrevista. Fiz por muito tempo mas é muito cansativo.

Por fim, a cantora brincou que agora irá poder curtir a vida e, claro, o namoro com Pedro Scooby:

- Eu estou num momento feliz de passar o bastão para as pessoas. Confiante, relaxar um pouco e curtir um pouco minha vida e esse gato que eu arrumei aqui! Ser artista, cantar e trabalhar na parte criativa. To aqui superleve, relaxada e quero agradecer muito pela força de todos os brasileiros, finalizou.

O surfista não comentou a decisão da namorada, no entanto, Mauro Machado, pai de Anitta e que é conhecido como Painitto, usou o Stories para falar sobre o assunto, surpreendendo pelas declarações relacionadas ao namoro da filha:

- Mas uma coisa que eu tenho que registrar é que esse Pedro Scooby é bom de cama. Vocês não concordam que ele tem que ser bom de cama? Para ele tirar a poderosa da administração, do controle....Scooby hein, está mandando bem! Eu pensei que eu fosse bom, mas você se superou! Surfou uma onda maneira, hein? Muito bom. Realmente o Scooby é o cara certo, já trás uma bagagem maneira, tolerante. É um cara maneiro, é bom no negócio. O cara fez a poderosa largar a mão dos negócios. Tu é fera. Nem eu que sou o pai consegui. Tu mexe bem, ainda bem.. um cara experiente desse assim, com essa bagagem toda. Ela conseguiu segurar o cara também né. Vim aqui só para falar dos dotes sexuais do meu genro. Parabéns irmão!, disse ela aos risos.