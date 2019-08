Quartararo supera Márquez e lidera dia de treinos livres em etapa checa da MotoGP

02/08/2019 | 11:05



A MotoGP teve uma surpresa nesta sexta-feira no primeiro dia de atividades para a etapa da República Checa, a 10.ª de 19 etapa das temporada de 2019, que marca a volta do calendário após as "férias" de verão na Europa. O francês Fabio Quartararo, da SIC Yamaha, surpreendeu a todos no circuito de Brno e fez o tempo mais rápido nas duas sessões de treinos livres.

Com o tempo de 1min55s802, cerca de um segundo mais rápido em relação à melhor marca da primeira sessão - que havia sido do italiano Andrea Dovizioso, da Ducati -, Quartararo superou o espanhol Marc Márquez, da Honda, que é o atual tricampeão mundial e líder desta temporada. O francês ficou 0s023 (1min55s825) na frente do rival, que liderava a sessão até os minutos finais.

Com previsão de chuva para este sábado, quando será realizado o treino oficial de classificação, os pilotos aproveitaram para buscar tempo no terço final da sessão da tarde em Brno. Depois de dominar boa parte do treino, Márquez viu a concorrência avançar, mas conseguiu se reposicionar na liderança. Só não contava com a volta rápida de Quartararo.

O australiano Jack Miller, da Pramac, ficou em terceiro com o tempo de 1min56s071. Exatamente a mesma marca obtida por Dovizioso, que ficou com o quarto lugar. O Top 5 foi completado pelo espanhol Maverick Viñales, da Yamaha.

Valentino Rossi teve problemas mecânicos em sua Yamaha e ficou na nona posição, logo à frente do compatriota Danilo Petrucci, o último entre aqueles que se classificaram diretamente ao Q2. O tempo do heptacampeão mundial da MotoGP foi de 1min56s527, pouco mais de sete décimos mais lento que o líder da sessão.

Neste sábado, os pilotos farão mais duas sessão de treinos livres, às 5 horas e 8h30 (ambos de Brasília), antes do treino oficial de classificação, marcado para 9h10. A corrida no domingo, em Brno, começará às 9 horas.