Venda de veículos novos teve alta de 10,42% em julho

Da Redação, com assessoria



02/08/2019 | 10:48

De acordo com os dados divulgados pela Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave), as vendas de veículos, considerando todos os segmentos somados (automóveis, comerciais leves, caminhões, ônibus, motocicletas, implementos rodoviários e outros) registraram crescimento de 10,42% em relação a junho deste ano.

Venda de veículos novos: julho

Na comparação com julho de 2018, a alta é de 13,94% sobre igual mês do ano passado, somando 349.450 unidades. O acumulado do ano também é positivo. Os 2.268.475 veículos emplacados totalizam alta de 13,52% sobre o mesmo período de 2018.

Para o presidente da Fenabrave, Alarico Assumpção Jr, a alta, no mês passado está atrelada aos dias úteis de vendas. “O mês de julho teve quatro dias úteis a mais do que junho, o que refletiu, positivamente, nos volumes em dias corridos. Contudo, as vendas diárias apresentaram queda de 9,1%, passando de 15.960 unidades/dia, em junho, para 14.509 unidades/dia em julho”, afirmou.

O segmento de automóveis e comerciais leves apresentou aumento de 8,82% em julho sobre junho, com 232.243 unidades emplacadas. Sobre o mesmo período de 2018, a alta registrada foi de 11,4%. No acumulado de janeiro a julho, sobre o mesmo período de 2018, o resultado aponta alta de 10,9%, totalizando 1.481.119 unidades.

Vendas Diretas

Embora os resultados demonstrem crescimento do mercado, as vendas diretas (taxistas, produtores rurais, autoescolas e PcD) continuam influenciando nesse resultado. “No acumulado de janeiro a julho, elas representaram 45,11% dos emplacamentos de automóveis e comerciais leves, contra 40,93% no mesmo período de 2018. Quando falamos em volumes, o varejo cresceu 3,57% nesse período, enquanto as vendas diretas avançaram 21,36%”, finalizou Alarico.

—

Na galeria, confira quais foram os carros mais vendidos do primeiro semestre.

Foto: Divulgação 1º- Chevrolet Onix: 116.906 unidades Foto: Divulgação 1º- Chevrolet Onix: 116.906 unidades Foto: Divulgação 2º- Hyundai HB20: 52.995 unidades Foto: Divulgação 2º- Hyundai HB20: 52.995 unidades Foto: Divulgação 3º- Ford Ka: 50.647 unidades Foto: Divulgação 3º- Ford Ka: 50.647 unidades Foto: Divulgação 4º- Chevrolet Prisma: 40.846 unidades Foto: Divulgação 4º- Chevrolet Prisma: 40.846 unidades Foto: Divulgação 5º- Renault Kwid: 40.520 unidades Foto: Divulgação 5º- Renault Kwid: 40.520 unidades Foto: Divulgação 6º- Volkswagen Gol: 38.303 unidades Foto: Divulgação 6º- Volkswagen Gol: 38.303 unidades Foto: Divulgação 7º- Fiat Strada: 36.310 unidades Foto: Divulgação 7º- Fiat Strada: 36.310 unidades Foto: Divulgação 8º- Fiat Argo: 36.211 unidades Foto: Divulgação 8º- Fiat Argo: 36.211 unidades Foto: Divulgação 9º- Jeep Renegade: 33.048 unidades Foto: Divulgação 9º- Jeep Renegade: 33.048 unidades Foto: Divulgação 10º- Volkswagen Polo: 32.025 unidades Foto: Divulgação 10º- Volkswagen Polo: 32.025 unidades Foto: Divulgação 11º- Fiat Toro: 28.599 unidades Foto: Divulgação 11º- Fiat Toro: 28.599 unidades Foto: Divulgação 12º- Jeep Compass: 28.033 unidades Foto: Divulgação 12º- Jeep Compass: 28.033 unidades Foto: Divulgação 13º- Fiat Mobi: 26.375 unidades Foto: Divulgação 13º- Fiat Mobi: 26.375 unidades Foto: Divulgação 14º- Toyota Corolla: 26.084 Foto: Divulgação 14º- Toyota Corolla: 26.084 Foto: Divulgação 15º- Nissan Kicks: 25.826 unidades Foto: Divulgação 15º- Nissan Kicks: 25.826 unidades Foto: Divulgação 16º- Hyundai Creta: 24.247 unidades Foto: Divulgação 16º- Hyundai Creta: 24.247 unidades Foto: Divulgação 17º- Honda HR-V: 23.696 unidades Foto: Divulgação 17º- Honda HR-V: 23.696 unidades Foto: Divulgação 18º- Ford Ka Sedan: 22.886 unidades Foto: Divulgação 18º- Ford Ka Sedan: 22.886 unidades Foto: Divulgação 19º- Renault Sandero: 22.366 unidades Foto: Divulgação 19º- Renault Sandero: 22.366 unidades Foto: Divulgação 20º- Volkswagen Virtus: 21.965 unidades Foto: Divulgação 20º- Volkswagen Virtus: 21.965 unidades Foto: Divulgação 21º- Volkswagen Fox: 20.806 unidades Foto: Divulgação 21º- Volkswagen Fox: 20.806 unidades Foto: Divulgação 22º- Toyota Hilux: 19.810 unidades Foto: Divulgação 22º- Toyota Hilux: 19.810 unidades Foto: Divulgação 23º- Volkswagen Saveiro: 18.989 unidades Foto: Divulgação 23º- Volkswagen Saveiro: 18.989 unidades Foto: Divulgação 24º- Toyota Yaris: 18.046 unidades Foto: Divulgação 24º- Toyota Yaris: 18.046 unidades Foto: Divulgação 25º- Hyundai HB20S: 15.835 unidades Foto: Divulgação 25º- Hyundai HB20S: 15.835 unidades Foto: Divulgação 26º- Ford EcoSport: 15.433 unidades Foto: Divulgação 26º- Ford EcoSport: 15.433 unidades Foto: Divulgação 27º- Volkswagen Voyage: 15.368 unidades Foto: Divulgação 27º- Volkswagen Voyage: 15.368 unidades Foto: Divulgação 28º- Toyota Yaris Sedan: 14.751 unidades Foto: Divulgação 28º- Toyota Yaris Sedan: 14.751 unidades Foto: Divulgação 29º- Chevrolet S10: 14.114 unidades Foto: Divulgação 29º- Chevrolet S10: 14.114 unidades Foto: Divulgação 30º- Renault Captur: 13.783 unidades Foto: Divulgação 30º- Renault Captur: 13.783 unidades