Grandes histórias por trás das construções portuguesas

Redação



02/08/2019 | 10:48

A região situada entre as cidades de Lisboa e Porto é repleta de construções portuguesas impressionantes. A imponência e a arquitetura fascinam os visitantes, mas isso não é nada comparado às histórias que estes lugares guardam, os motivos pelos quais eles foram construídos e as pessoas que por lá passaram ao longo dos séculos.

Construções portuguesas

Divulgação Vista interna do Convento de Cristo em Tomar

Convento de Cristo em Tomar

A apenas uma hora e meia de Lisboa, Tomar guarda uma das mais impressionantes construções portuguesas: o Convento de Cristo, um Patrimônio da Humanidade pela UNESCO. Ele tem testemunhos da arte romântica, gótica, manuelina, renascentista, maneirista e barroca – isso porque passou por muitas modificações ao longo dos anos.

O mais interessante, porém, é que o local foi usado pelos cavaleiros templários. Eles ergueram um templo de planta redonda, similar ao que o imperador Constantino construiu sobre o Santo Sepulcro, em Jerusalém, para ser seu oratório privativo.

Na cidade, há outros lugares importantes para a história desses cavaleiros, como a Mata dos Sete Montes, onde ocorriam os rituais de iniciação, e a Igreja de Santa Maria do Olival, que foi sede da Ordem no país.

Divulgação Santuário de Fátima durante a visita do Papa

Santuário de Fátima

O Santuário de Fátima é, na verdade, um conjunto de construções que engloba a Capelinha das Aparições, a Basílica de Nossa Senhora do Rosário, o Recinto de Oração e a Basílica da Santíssima Trindade.

A Basílica de Nossa Senhora do Rosário é uma igreja clássica, com 14 altares laterais e diversos vitrais e pinturas belíssimas. Já a Basílica da Santíssima Trindade é uma construção moderna, branca, com formato circular, que acomoda até 8.600 pessoas.

Conta-se que, em 13 de maio de 1917, a Virgem Maria apareceu para três crianças que eram pastoras, dizendo-lhes mensagens de fé. Ela apareceu mais cinco vezes nos meses seguintes e, na última vez, pediu que fosse construída uma capela em sua homenagem.

Em 2017, as aparições completaram 100 anos e foram celebradas com uma visita do Papa Francisco à cidade.

Divulgação Mosteiro da Batalha em Portugal

Mosteiro da Batalha

Bem próximo a Fátima e Tomar está a Batalha, onde fica mais um monumento eleito Patrimônio da Humanidade pela UNESCO: o Mosteiro da Batalha. Assim como o Convento de Cristo, ele levou tanto tempo para ser construído que possui influências de diversas eras artísticas.

Entre seus destaques estão as Capelas Imperfeitas, trechos com incríveis decorações em estilo manuelino e gótico, que nunca foram terminados e seguem até hoje sem teto ou telhado.

Uma das mais bonitas obras da arquitetura portuguesa, este mosteiro foi o resultado de uma promessa do rei D. João I: se ele vencesse a batalha em Aljubarrota, construiria um mosteiro monumental em homenagem à Virgem Maria.

A vitória veio e foi crucial para a história do país, já que lhe assegurou o trono e a independência de Portugal, acabando com uma crise na dinastia que já durava dois anos.

Divulgação Ponte sobre a Ribeira da Carpinteira, em Covilhã, tem 52 metros de altura

Ponte sobre a Ribeira da Carpinteira, em Covilhã

A ponte para pedestres sobre a Ribeira da Carpinteira, em Covilhã, próximo à Serra da Estrela, acrescenta um toque de modernidade a esta lista com tantas construções centenárias. Projetada pelo arquiteto João Carrilho da Graça e pelo engenheiro Adão Fonseca, ela foi inaugurada em 2009 e é uma excelente alternativa para atravessar o Vale da Capinteira.

Sua estrutura elegante se estende a 52 metros de altura e por 220 metros. Uma das suas muitas características é que ela faz um ziguezague harmonioso.

Maravilhosas fotos de Portugal

Cascais, Sintra, Lisboa e Porto são algumas das belezas portuguesas. Repleto de história e cultura, o território é conhecido por praias maravilhosas e monumentos deslumbrantes. O Rota de Férias separou algumas fotos de Portugal que permitem admirar paisagens magníficas e mostram um pouco mais das riquezas do país. Confira: