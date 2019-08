Taxas futuras de juros mantêm baixa pós-Copom e renovam mínimas com payroll fraco

02/08/2019 | 09:53



Mesmo com o dólar em alta ante o real e outras moedas emergentes em dia de aversão, os juros futuros operam em leve queda nesta sexta-feira, 2, ainda ecoando Selic menor e mais cedo renovaram mínimas pontualmente após a divulgação de que os EUA criaram 164 mil empregos em julho - número abaixo da estimativa de 170 mil, em contraponto ao tom "hawkish" do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) no comunicado desta semana.

Às 9h28 desta sexta, a taxa do contrato interfinanceiro (DI) para janeiro de 2020 estava em 5,495%, na mínima, de 5,501% no ajuste de quinta-feira (1). O DI para janeiro de 2021 exibia 5,400%, na mínima, de 5,390%, enquanto o vencimento para janeiro de 2023 marcava 6,320%, na mínima, de 6,350% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2025 exibia 6,870%, na mínima, de 6,910%.