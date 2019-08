02/08/2019 | 08:41



O Índice de Preços ao Consumidor - Semanal (IPC-S) acelerou em todas as sete capitais analisadas entre a terceira quadrissemana de julho e a última medição do mês, informou a Fundação Getulio Vargas na manhã desta sexta-feira, dia 2. No período, o indicador avançou de 0,18% para 0,31%. Em junho, o IPC-S teve queda de 0,02%.

Por capitais, o IPC-S acelerou de 0,04% para 0,13% em Salvador, passou de 0,25% para 0,35% em Brasília, e avançou de 0,35% para 0,36% em Belo Horizonte. Em Recife, o acréscimo na taxa foi de 0,31% para 0,54%, enquanto no Rio de Janeiro foi de 0,16% para 0,23%. O IPC-S também ganhou força em Porto Alegre (-0,05% para 0,20%) e em São Paulo (0,29% para 0,41%).