Incêndio em barcos no Amapá deixa dois feridos

02/08/2019 | 08:07



Quatro embarcações pegaram fogo nesta quinta-feira, dia 1º, em uma região conhecida como Igarapé da Fortaleza, no município de Santana, no Amapá. Dois homens ficaram feridos. O incêndio teria ocorrido depois que o motor de um dos barcos explodiu ao ser acionado.

Dois homens, de 18 e 39 anos, tiveram cerca de 80% do corpo atingido pelo fogo. Eles receberam os primeiros socorros no Hospital de Emergência de Santana e depois foram levados ao Centro de Tratamento de Queimados (CTQ), do Hospital de Emergência de Macapá.

Mergulhadores também foram ao local, após receberem a informação de que uma terceira vítima teria afundado com uma das embarcações, mas essa possibilidade foi descartada por testemunhas.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o motor que explodiu pertencia a uma embarcação de pequeno porte que estava navegando. O vento teria levado as faíscas até as demais embarcações, que estavam por perto.