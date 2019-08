Momento errado e maneira errada

Dérek Bittencourt



02/08/2019 | 07:00



A discussão travada por Edinho Montemor e o deputado estadual Luiz Fernando Teixeira (PT) nas redes sociais ainda rende o que falar. Atual e ex-presidente do São Bernardo FC, respectivamente, trocaram farpas – entre acusações e ironias – em uma publicação do fundador e atual mandatário do Tigre sobre o Estádio 1º de Maio, lacrado pela Prefeitura há três semanas. O grande problema é o fantasma que assombra o clube desde sua fundação: a inevitável relação com a Política. Historicamente sempre foi mais negativo do que positivo atrelar o Poder Público à equipe. Quantas vezes não escutei nos jogos dentro e fora de casa que o Aurinegro chegou nas cabeças do futebol paulista e participou de competições nacionais por ser “o time da Prefeitura”.

Não quero usar este espaço para citar partido ‘A’ ou ‘B’, tampouco prefeito, vereador ou seja lá quem for. A questão é que o outrora prestigiado Tigre hoje vive talvez o pior momento de sua história, aguardando todo um semestre para voltar a campo em janeiro de 2019, sem mais direito a utilizar o estádio que chamou de casa durante 14 anos, e com graves problemas financeiros. E, para piorar, os dois principais presidentes de sua história travam uma briga pelo Facebook! Pelo Facebook! Não podia ser em momento e local menos oportunos. Apesar das diferenças políticas – olha ela aqui presente de novo –, ambos poderiam propor alternativas ou tentar encontrar outras soluções para uma reviravolta do São Bernardo FC que, pela recente história no Estado, não merece ser mero participante da Série A-2 (na qual quase foi rebaixado neste ano) mas, sim, figurante da elite.

Aliás, se o cenário persistir, não seria surpreendente – apesar de muito triste – se, no fim do ano, a imprensa ser convocada para uma coletiva para anúncio que o Tigre está de mudança para outro município. E, para variar, quem será a maior vítima da situação? A torcida. Espero estar errado.

QUEM SERÁ?

Acabou o prazo dado pela diretoria do Santo André a Fernando Marchiori para decidir se regressará ao Ramalhão para iniciar o planejamento para o Paulistão-2019 ou se permanecerá no Água Santa, que ainda luta pela conquista da vaga que pode ‘sobrar’ ao terceiro colocado da Série A-2 deste ano por conta da fusão entre Bragantino e Red Bull. Será que os dirigentes andreenses vão dar mais tempo como forma de gratidão ao treinador ou darão sequência às conversas com os outros dois nomes da lista, Marcelo Veiga (que acertou recentemente com o Ferroviário-CE, da Série C do Brasileiro) e Itamar Schulle (no Cuiabá, na Série B nacional). Independentemente do escolhido, a atitude de fechar com algum deles desde já é acertadíssima pensando no futuro.

Nenhum deles seria novidade no Bruno Daniel. Veiga tem bastante familiaridade e lembranças com o clube. Afinal, foi pela lateral esquerda da base andreense que ele se destacou e, em 1985, se profissionalizou. Depois de três temporadas com boas atuações, coincidentemente, ele se transferiu justamente para o Ferroviário, clube que dirige hoje. Naquela ocasião, o meia Arnaldinho, ídolo ramalhino, seguiu junto para a equipe cearense.

Já a relação de Schulle foi mais recente. Em 2012, foi contratado para dirigir o time no Campeonato Brasileiro da Série C. Vindo da Chapecoense, substituiu Claudemir Peixoto, mas após três meses e com o rebaixamento do clube para a Série D do ano seguinte, ele pediu demissão alegando “desconforto” no cargo.

Seja quem for entre estes, existe certa identificação. Um mais, outro menos, mas que já sentiram o peso de ter o escudo ramalhino no peito.

GRANDE REFORÇO

O EC São Bernardo anunciou ontem a contratação do experiente meia Léo Costa, 33 anos. Revelado pelo Santo André e com passagens marcantes pelo São Bernardo FC, defendeu diversos outros clubes, entre eles o Rio Claro, pelo qual foi artilheiro do Paulistão-2014. Depois de passagem no futebol indiano e um primeiro semestre no Pelotas-RS, aproveita a porta aberta pelo Cachorrão para regressar ao mercado de São Paulo.

E sua vinda mostra duas coisas. Primeira, o Alvinegro são-bernardense vem se tornando um clube no qual os jogadores enxergam segurança para jogar e receber. E segunda, que o time comandado por Renato Peixe tem ambições que vão muito além da primeira fase. Afinal, faltam quatro jogos para o encerramento do returno e Léo Costa não veio para disputar apenas essas partidas. Assim, a ideia é colocar a equipe na próxima etapa e seguir até onde for possível.

Ao lado de Francisco Alex, 35, Léo Costa formará sem dúvidas um dos meios de campo mais fortes da competição. Observando os adversários da chave, nem mesmo o São Caetano tem dois armadores com tanta bagagem e sucesso no futebol. Que o reforço consiga repetir as boas atuações que o fizeram ser ídolo do Tigre nos tempos em que vestiu a camisa 10 no mesmo 1º de Maio ao qual retorna.