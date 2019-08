Brasil perde suas duas finais do dia no boxe nos Jogos Pan-Americanos

01/08/2019 | 23:46



Nas duas finais que teve no boxe nesta quinta-feira o Brasil ficou sem a medalha de ouro. Keno Marley acabou sendo derrotado pelo favorito Julio Cesar La Cruz na final da categoria até 81kg e ficou com a medalha de prata, assim como Jucielen Romeu, que perdeu para a argentina Leonela Sanchez na categoria até 57kg.

Keno enfrentou um rival que conquistou o tricampeonato no Pan e tem no currículo o título olímpico e é tetracampeão mundial. "Tentei fazer minha parte, mas ele é muito bom e experiente. De qualquer forma, estou feliz com o meu resultado aqui em Lima", afirmou o brasileiro, que não teve chance diante do adversário.

Mais cedo, Cuba conquistou suas primeiras medalhas de ouro no boxe, duas em duelos contra atletas da República Dominicana. Lázaro Álvarez ganhou de Leonel de los Santos na categoria até 60kg e Roniel Iglesias superou Rohan Polanco na categoria até 69kg.

A derrota cubana veio na categoria até 52kg quando Yosbany Veitía perdeu para o dominicano Rodrigo Marte. Mas Cuba conquistou mais um ouro com o super pesado (acima de 91kg) Dainier Peró, que ganhou do colombiano Cristian Salcedo.

Nesta sexta, às 22h15 (horário de Brasília) Hebert da Conceição enfrenta o cubano Arlen López na categoria até 75kg enquanto no feminino, às 23h45, Beatriz Soares Ferreira disputa o ouro contra Dayana Sanchez, da Argentina, na categoria até 60 kg. São as duas finais do dia com brasileiros que tentarão o título no Pan de Lima.