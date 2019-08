MTST pede remissão do IPTU

Daniel Tossato



02/08/2019 | 07:00



Cerca de 500 pessoas ligadas ao MTST (Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto) fizeram manifestação no Paço de Santo André na tarde ontem. O movimento pediu adoção de remissão de IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) nos projetos habitacionais Pinheirinho e Santo Dias, além de cobrar avanço de propostas de HIS (Habitação de Interesse Social). Após encontro com representantes do governo de Paulo Serra (PSDB), o movimento disse ter se sentido contemplado com as argumentações.

A remissão de IPTU tem como objetivo perdoar ou reduzir valores devidos do imposto junto à Prefeitura. Os dois conjuntos foram construídos sob supervisão do MTST e entregues no ano passado.

O secretário de Habitação de Santo André, Paulo Alves, se reuniu com comissão de integrantes do movimento para colher demandas e dar encaminhamentos técnicos sobre as solicitações.

Além da questão do IPTU, o Executivo recebeu demandas sobre a HIS, que já foi sancionada pelo prefeito Paulo Serra (PSDB), assim como pedidos de serviço de limpeza e manutenção de áreas públicas no entorno dos conjuntos habitacionais Santo Dias e Pinheirinho.

“O importante é que com a HIS, não só o MTST, mas todos segmentos (habitacionais) de Santo André vão poder cadastrar as suas famílias em nosso site oficial, de forma auditada. Obviamente que a lei veio para tentar incentivar que sejam feitas obras para famílias com rendas mais baixas”, afirmou Paulo Alves. Com a HIS, a Prefeitura pode fomentar que empresas particulares, com desconto de impostos, construam unidades habitacionais voltadas para área social.

Segundo Sandra dos Santos Bezerra, uma das representantes do movimento, a reunião foi positiva e o MTST e seus integrantes se sentiram atendidos pela administração. “Fomos bem recebidos pela Secretaria de Habitação, agora vamos fazer nossa parte para que possamos conseguir habitação para todos”, disse.