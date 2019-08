Bar em Diadema vira QG de ex-vereador

Raphael Rocha



02/08/2019 | 07:00



Vereador de Diadema entre 2013 e 2016, Lúcio Araújo (PV) não conseguiu a reeleição há três anos. Mas como o prefeito Lauro Michels (PV) renovou o mandato, atuou por um tempo como assessor comissionado na administração. Porém, decidiu enveredar por outro ramo. O verde recentemente inaugurou uma lanchonete no Jardim Canhema, seu reduto político. A abertura do estabelecimento fez com que agentes políticos da cidade interpretassem que Lúcio abandonou a carreira eleitoral. Outros, entretanto, creem que, com a lanchonete, o verde retorna à base e faz do local um QG para debater a política. Fato é que diversas lideranças têm visitado o bar, elogiado o cardápio oferecido – com base na culinária nordestina.

BASTIDORES

Aleitamento

A deputada estadual e líder do PSDB na Assembleia Legislativa, Carla Morando, de São Bernardo, participou de evento de abertura da campanha Agosto Dourado, que conscientiza a importância da amamentação. A tucana é mãe de Orlandinho e Antonella e chegou a ser doadora do banco de leite do HMU (Hospital Municipal Universitário). “Assim que os meus filhos nasceram, eles já foram direto para o peito. Amamentei os dois por seis meses e hoje eles são fortes e saudáveis. Também doei mais de 30 litros de leite para o banco. O ato de amamentar além de muito importante para as crianças, é também um ato de amor”, comentou a parlamentar, que, na Assembleia, carrega a bandeira em defesa do aleitamento materno.

Mudanças

O prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), modificou as funções de dois ex-vereadores que atuam no governo: Donizeti Pereira (PV) e José de Araújo (PSD). O verde será superintendente da recém-criada Unidade de Apoio Governamental. O pessedista ficará como superintendente da Unidade de Articulação Política, responsável pela interlocução do Executivo com a Câmara.

Ausência

Na primeira sessão após o recesso de meio de ano na Câmara de Santo André, o vereador Willians Bezerra (PT) se ausentou dos trabalhos, alegando motivos de saúde. No fim do primeiro semestre, Willians pediu licenças da função por motivos particulares e foi substituído, no período, pelo sindicalista Wagner Lima.

Personalidade

Um dos mais renomados juristas do Brasil, Ives Gandra da Silva Martins será o palestrante principal da sessão solene promovida pela Câmara de São Caetano em homenagem ao Dia do Advogado. O evento será no dia 8, às 19h. “Um dos maiores, se não o maior, intelectuais do Direito no nosso País. Referência no direito constitucional. Eu convidei e ele aceitou, ele estará presente na sessão solene no dia do advogado. Com muita honra para a cidade”, comentou o presidente da casa, Pio Mielo (MDB).

Calendário

O prefeito de Rio Grande da Serra, Gabriel Maranhão (Cidadania), confidenciou a alguns aliados que quer anunciar o nome do candidato governista à sucessão até o fim de agosto. A ideia é trabalhar o futuro prefeiturável da cidade, já que figuras da oposição têm caminhado pelas ruas em pré-campanha. A favorita para assumir a cabeça da chapa é a atual vice-prefeita Marilza de Oliveira (PSD).