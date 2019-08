Campos encaminha apoio do PTB à reeleição de Morando

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



02/08/2019 | 07:00



Presidente paulista do PTB, o deputado estadual Campos Machado encaminhou apoio do partido ao futuro projeto de reeleição do prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB). Ontem, Campos e Morando se encontraram na Capital e o petebista teceu elogios à gestão do tucano.

“O Orlando tem feito um trabalho espetacular em São Bernardo, sendo o melhor prefeito que a cidade teve. O PTB se orgulha de fazer parte da gestão, com apoio na Câmara e no secretariado. Ele está transformando a cidade”, comentou o parlamentar. Na cidade, o PTB tem o vereador Aurélio Bacelar de Paula, da base de Morando. O presidente do diretório local, José Roberto Gil Fonseca, é secretário de Assuntos Jurídicos, Cidadania e Pessoas com Deficiência.

Em 2016, o PTB caminhou com o deputado federal Alex Manente (Cidadania), derrotado por Morando no segundo turno. Em 2008 e em 2012, a sigla esteve ao lado do ex-prefeito Luiz Marinho (PT). O Diário apurou que o petista tem tentado, junto a Campos, retomar a parceria, mas sem sucesso.

“Fico muito feliz em receber essas palavras do Campos e ter o apoio deste partido. O desafio em recolocar São Bernardo nos trilhos do desenvolvimento foi enorme, com muita dificuldade, mas o apoio de pessoas sérias e comprometidas nos ajudou a vencer barreiras que estão nos proporcionando resultados importantes”, discorreu Morando.

Com o encaminhamento de apoio ao projeto de reeleição em 2020, o núcleo eleitoral de Morando contabiliza oito siglas – PSDB, PRB, PSD, MDB, PRTB, Patriota, PTB e DEM. Esse último deve formalizar aliança com o tucano graças à parceria no governo do Estado: o democrata Rodrigo Garcia é vice do tucano João Doria, governador do Estado. Caso esses partidos lancem chapa completa à Câmara, com 42 nomes, seriam 336 postulantes defendendo Morando.