Vereadores serão recebidos por Baldy no dia 12

Daniel Tossato

Do Diário do Grande ABC



02/08/2019 | 07:00



A frente parlamentar de vereadores do Grande ABC que defendia a implantação de monotrilho na da Linha 18-Bronze será recebida pelo secretário dos Transportes Metropolitanos de São Paulo, Alexandre Baldy, no dia 12 de agosto.

Segundo o presidente do bloco, o vereador Fábio Lopes (Cidadania), de Santo André, o objetivo do encontro é receber informações acerca do novo modal adotado pelo governo do Estado para o ramal. Baldy foi o responsável pelo estudo que norteou a mudança do modal para BRT (transporte rápido por ônibus, na sigla em inglês).

“Nós queremos conhecer o projeto. Queremos ver os estudos. Queremos até ver o estudo financeiro disso. Queremos conhecer o traçado e de que forma ele vai ser efetuado. E, principalmente, queremos ter acesso à outra parte, que é a questão da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) e da Linha 20-Rosa (com previsão de ligar a região com a Capital por meio Rudge Ramos, em São Bernardo), pois queremos entender onde isso entra

A reunião foi marcada após integrantes da frente parlamentar defenderem invasão à sede do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC para viabilizar encontro com o secretário. A reunião de Baldy com os prefeitos deve acontecer no dia 13. Os vereadores sustentam posição de que não foram ouvidos sobre a possível mudança do modal da Linha 18.

No início de julho, a comissão formalizou documento junto à pasta estadual em que solicitava audiência com Baldy para obter informações sobre prazos dos projetos de transporte na região, o que não tinha sido respondido até então.

Uma das alegações do Palácio dos Bandeirantes é que os pormenores serão destrinchados na reunião que ocorrerá no Consórcio e que contará com participação dos prefeitos da região, além do secretário dos Transportes Metropolitanos.

No mês passado, o governador João Doria (PSDB) anunciou pacote de mobilidade urbana que engloba, além da mudança na Linha 18-Bronze, a retomada dos estudos da Linha 20-Rosa do Metrô, renovação dos trens da Linha 10-Turquesa da CPTM e a construção da Estação Pirelli, em Santo André, também da CPTM.