Atende o que promete

Dérek Bittencourt



01/08/2019 | 22:48



O Yaris é um carro que podemos chamar de honesto. Ou seja, é um daqueles que cumprem com o que prometem. E, para melhorar, com a chancela de uma montadora que é sinônimo de confiança e capricho: a Toyota. Neste ano a marca lançou mais uma opção que passou a integrar a lista de 111 diferentes oferecidas para o modelo, caso do X-Way, apresentado ao público durante o Salão do Automóvel, em 2018, mas que chegou ao mercado somente nesta temporada 2019.

O leitor pode opinar que “é apenas mais um carro aventureiro”. De fato, não há componentes mecânicos que mudem, por exemplo, as características originais do motor 1.5L, 16V flex, de 110 cv de potência a 5.600 rpm com etanol e 105 cv a 5.600 giros trabalhando com gasolina. Mas este hatchback japonês ganhou roupagem que o deixou em uma mistura de esportivo com arrojado.

Entre os diferenciais do modelo estão rodas de liga leve com acabamento na cor preta, rack de teto, apliques no para-choque e para-lama, frisos nas laterais e logotipo X-Way na parte traseira.

Na parte interior e em outras características, este modelo tem muitas similaridades com o topo de linha (XLS): câmbio CVT automático de sete velocidades, bancos em couro, ar-condicionado digital, computador de bordo com tela de 4.2’’, sistema multimídia Toyota Play+ Harman e câmera de ré integrada, retrovisores externos com rebatimento elétrico e sistema de partida sem chave (start button).

A se destacar positivamente: o baixo consumo. Na memória do modelo testado pelo Diário, havia um impressionante desempenho de 17,8 km/l! O que pesa contra é o preço se comparado a outros hatches dessa linha aventureira. Isso porque Sandero, Onix e Argo são mais baratos do que os aproximadamente R$ 80 mil pedidos pela Toyota. Aliás, por este valor – entre os carros 0km – é possível encontrar modelos com outras características, como SUVs de entrada ou até mesmo sedãs com os mais diversos opcionais.

Linha 2019 do híbrido Prius ganha diversas novidades

A Toyota anunciou a abertura de pedidos e algumas novidades para o híbrido Prius neste segundo semestre de 2019. As mudanças contemplam design, trazem mais conforto, oferecem maior espaço de porta-malas e central multimídia aprimorada, equipada com tela de sete polegadas. Com tudo isso, o carro está disponível nas concessionárias a partir de R$ 128.530.

Entre as atualizações, o modelo da montadora japonesa recebeu acabamento interno em preto para todo o painel, novas lanternas, faróis e rodas escurecidas. O Prius também conta agora com oito posições de ajuste elétrico do banco do motorista (na versão anterior, eram quatro).

Com relação ao porta-malas, devido ao novo estepe temporário reforçado, o espaço para transportar bagagens ganhou 30 litros em comparação com sua versão anterior, totalizando 442 litros.

Desde que chegou ao Brasil, em 2013, o Prius vendeu 6.000 unidades. Por ser híbrido, o modelo é isento do rodízio municipal. DB