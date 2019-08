Especialista aponta hora certa para trocar de veículo

Dérek Bittencourt



02/08/2019 | 07:00



Donos de carros novos ou usados sempre chegam a um dilema: qual é a hora certa de vender o veículo? São diversos os pontos a serem levados em consideração, mas especialista dá dicas do que deve ser observado para tomar a decisão, sobretudo através de critérios técnicos.

"Você tem que considerar os custos principalmente na manutenção, que vão sendo acumulados ao longo dos anos. Em contrapartida, também é preciso ficar atento ao preço de venda, uma vez que o veículo vai tendo este valor reduzido ao longo do tempo”, explica Leandro Ferraz de Oliveira, gerente de grandes contas Brasil da ValeCard, empresa de soluções em gerenciamento de frotas. “Quando essas duas linhas se cruzam, é o momento certo da venda deste carro”, emenda.

O especialista chama atenção para o “ponto econômico de substituição”, período de utilização que minimize os custos em longo prazo. Por exemplo: veículo com valor de mercado de R$ 27,5 mil e um custo de manutenção de R$ 250 no primeiro ano de utilização, teria ponto econômico de substituição antes do terceiro ano de utilização.