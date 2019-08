Aluguel na ponta do dedo

Dérek Bittencourt



02/08/2019 | 07:00



São Paulo oferece há algum tempo o serviço de aluguel de bicicletas e patinetes através de aplicativos de celular. E, a exemplo do que já é praticado na Europa, a Capital passará a contar com este tipo de solução de deslocamento também com carros. Com início das operações nesta semana, o app beepbeep oferece aos usuários dez Zoe, modelo 100% elétrico da Renault que tem autonomia para rodar 300 quilômetros.

“Melhorar a mobilidade, democratizar o uso dos carros elétricos e ainda preservar o meio ambiente são os objetivos da beepbeep”, diz Fabio Fagionato, CEO e cofundador do app.

O funcionamento é simples: basta baixar o aplicativo (no Google Play ou na App Store), fazer cadastro de dados pessoais, CNH (Carteira Nacional de Habilitação) e cartão de crédito, e o usuário já está apto para utilizar o serviço. O destravamento do carro é via celular: mantendo o botão pressionado, o veículo é desbloqueado e está pronto para uso. Quando chegar ao destino, basta clicar novamente no celular, acionar o travamento das portas e encerrar a viagem.

A devolução, entretanto, diferentemente dos apps de bikes e patinetes, têm de ser em algum dos 60 pontos da beepbeep espalhados pelas Zona Oeste e Sul da Capital. As estações estão localizadas em estacionamentos dos supermercados St. Marche, na rede Netpark, condomínios corporativos administrados pela JL, Shopping Market Place e Hotel Tívoli Mofarrej.

O app cobra uma taxa inicial de R$ 4,90 e o usuário pode escolher entre alguns planos disponíveis para rodar: livre (é cobrado R$ 0,60 por minuto); 6h (R$ 0,40 por minuto); 12h (R$ 0,30); 24h (R$0,20); e 48h (R$ 0,18).

A startup aposta estrategicamente no Zoe como alternativa amiga do meio ambiente – tem emissão zero de poluentes e não faz barulho –, de recarregamento rápido e também por ser um carro ágil, de pequeno porte, que cabe em qualquer lugar, sendo perfeito para o trânsito caótico de uma cidade como São Paulo. Por ora, a frota é composta por dez veículos, mas a ambição da empresa é alcançar 300 carros até 2021. Foram investidos R$ 3 milhões para estruturação do beepbeep.

Vendido no Brasil a partir de R$ 147.990, o Zoe chega a 135 km/h e vai de 0 a 50 km/h em quatro segundos.