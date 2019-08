Vendas de veículos sobem 10% em julho

Yara Ferraz

do Diário do Grande ABC



02/08/2019 | 07:07



As vendas de veículos zero-quilômetro no Grande ABC tiveram crescimento de 10,15% em julho deste ano na comparação com o mesmo mês no ano passado. Foram comercializadas 4.186 unidades – ou seja, média de 135 por dia – volume que também supera em 5,18% os números de junho deste ano (3.980).

Os dados foram divulgados ontem pela Fenabrave (Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores) e se referem a automóveis, comerciais leves, caminhões e ônibus. Considerando os sete primeiros meses de 2019, foram 27.192 veículos comercializados, montante 8,7% superior ao mesmo período de 2018, quando o acumulado chegou a 25.015 (veja mais na arte abaixo).

Para o coordenador de MBA em Gestão Estratégica de Empresas da Cadeia Automotiva da FGV (Fundação Getulio Vargas) Antonio Jorge Martins, a expectativa da redução dos juros e a recuperação da confiança do consumidor impactaram nos números.

“Acredito que dois fatores fundamentais expliquem a movimentação. O primeiro era a expectativa que o mercado já tinha de redução de taxa de juros (o que se concretizou na quarta-feira, com a queda da taxa Selic de 6,5% para 6%), o que aumenta o apetite do consumidor, já que cerca de 70% das vendas de automóveis são por meio de financiamento. Na medida que existe essa tendência, os bancos aumentam a concessão de crédito porque a sociedade fica com maior apetite”, afirmou.

“Além disso, o índice de confiança do consumidor na economia aumentou. Na medida que você tem uma redução na inflação, o consumidor se sente mais seguro e tende a assumir maior risco financeiro, inclusive comprando um veículo”, destacou o especialista. “Mesmo o mercado automotivo estando em baixa nos últimos períodos, ele não deixou de existir. Eu deixo de comprar um carro há um ano porque naquele momento não tinha capacidade financeira, mas continuo com aquela vontade de ter aquele item, ou seja, é um mercado que estava reprimido”, completou.

Em um estrato regional, os melhores índices de vendas de veículos na comparação junho-julho foram vistos em Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra – crescimento de 30,86% e 30%, respectivamente. Por outro lado, São Caetano contabilizou queda de 32,21% na comercialização de unidades no período. No comparativo entre julho de 2018 e de 2019, Rio Grande se destacou, com acréscimo de 44,4% nas vendas.

NACIONAL

Os números do País também demonstraram crescimento no período. No último mês, 243,6 mil unidades foram comercializadas (aumento de 9,16% em relação a junho e de 12,03% na comparação com julho de 2018). No acumulado do ano, já foi vendido 1,5 milhão de veículos (12,11% a mais do que no mesmo período do ano passado).

Segundo o presidente da Fenabrave, Alarico Assumpção Júnior, a alta nos números de julho está diretamente atrelada aos dias úteis de vendas. “O mês teve quatro dias úteis a mais do que junho, o que refletiu, positivamente, nos volumes, em dias corridos. Contudo, as vendas diárias apresentaram queda de 9,1%, passando de 15.960 unidades por dia, em junho, para 14.509 veículos por dia em julho”, afirmou, destacando que no Estado, o feriado de 9 de julho influenciou na queda das vendas diárias.