Programa capacita mulheres em situação de vulnerabilidade

02/08/2019 | 07:00



O Consórcio Intermunicipal do Grande ABC realizou ontem o lançamento do programa Ela Pode ABC. A iniciativa irá oferecer formação gratuita em empreendedorismo para mulheres em vulnerabilidade social. A meta é capacitar 1.000 moradoras das sete cidades até o fim de 2020.

O projeto é realizado em parceria entre a entidade regional e o Instituto Rede Mulher Empreendedora, com apoio financeiro do Google. Em todo o País, a ação pretende beneficiar 135 mil mulheres, garantindo independência financeira e poder de decisão sobre seus negócios e vidas.

A iniciativa tem como principal foco dar visão empreendedora às participantes, explicou o secretário-executivo do Consórcio ABC, Edgard Brandão. “Esse projeto busca dar oportunidade de trabalho para quem mais precisa. Muitas delas não têm noção de que podem ser donas do próprio negócio.”

As capacitações serão oferecidas gratuitamente, por meio de multiplicadoras voluntárias do Rede Mulher Empreendedora, para moradoras em situação de vulnerabilidade socioeconômica, de acordo com as demandas apresentadas em cada região.

Na região, o Consórcio oferece o local com estrutura para as aulas e aponta o público-alvo local, enquanto o instituto é responsável pela aplicação das aulas. O Google dá o aporte financeiro ao programa – US$ 1 milhão para todo o País.

As aulas irão abordar temas importantes para os desafios mais comuns na área do empreendedorismo e empregabilidade, como comunicação, liderança, negociação, finanças, networking, marca pessoal e ferramentas digitais.

No Grande ABC, já foram realizadas, em julho, aulas com as abrigadas do Programa Casa Abrigo Regional. Estão previstas capacitações de mulheres trans (neste mês) e surdas (em setembro, mês do deficiente auditivo).