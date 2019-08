Bosque do Povo será entregue no domingo após revitalização

Da Redação



02/08/2019 | 07:00



O Parque Municipal José Alves dos Reis, mais conhecido como Bosque do Povo, no bairro São José, será reaberto ao público no domingo, a partir das 10h30, após passar por revitalização. O equipamento público – localizado na Estrada das Lágrimas, 320 – ganhou desde novas áreas de lazer até melhorias de infraestrutura no entorno.

O espaço recebeu reforma na portaria, banheiros e palco, construção de alamedas e reparos nas existentes, troca da iluminação por LED, implantação de brinquedos para crianças e equipamentos para atividade física, além de recapeamento da Rua Matilde, no entorno, construção de muro de arrimo e melhoria das quadras de vôlei.

Também no domingo, a partir das 12h, o prefeito José Auricchio Júnior (PSDB)assinará ordem de serviço para que seja realizada a manutenção predial do Clube Gonzaga, na Rua Luiz Louzã, 170, bairro Olímpico. A expectativa é a de que o local passe por revitalização da alvenaria, pintura, além de revisões hidráulica e elétrica.

No dia 20 de julho, a Prefeitura entregou a revitalização do Pesqueiro Municipal Stefan Vidoski, anexo ao Bosque do Povo, após recuperação.