A cada dia, dois hidrômetros são furtados no Grande ABC

Aline Melo



02/08/2019 | 07:00



Dados levantados pelo Diário junto às empresas responsáveis pelo abastecimento de água no Grande ABC mostram que de janeiro a junho deste ano foram registrados 397 furtos de hidrômetros, aparelho utilizado para medir o consumo de água em empresas e residências, média de dois crimes por dia (veja os dados por cidade na tabela acima). Na comparação com o mesmo período do ano passado, houve queda de 63%, já que em 2018 foram 1.084 casos.

Na terça-feira, os hidrômetros de duas casas e um prédio de seis apartamentos da Rua Washington Luiz, no Centro de Diadema, foram furtados durante a madrugada. O professor universitário Denis Souza, 40 anos, mora no endereço há nove anos e nunca havia passado pelo incidente. “Já tivemos casos de roubo da fiação na rua, mas o relógio de água foi a primeira vez”, explicou. Souza afirmou que os moradores do edifício estudam maneira de isolar o novo relógio, que já foi reposto, para evitar novos casos. “O prejuízo acaba sendo todo nosso”, completou.

Segundo os moradores, a companhia levou cerca de cinco horas para atender a ocorrência e informou que será cobrado R$ 43 pela reposição do dispositivo.

A Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo), responsável pelo fornecimento de água em São Bernardo, Diadema, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra, informou que atua juntamente com os órgãos públicos competentes para coibir a prática. Além disso, conta com a colaboração da população, que pode denunciar por meio dos canais de atendimentos específicos (0800-0119911, 195 ou 181).

Em casos de furto, a companhia faz a instalação do novo hidrômetro sem custo para o morador somente mediante a apresentação do boletim de ocorrência. Nos casos em que não for registrado crime, o valor será cobrado de acordo com a capacidade do item furtado. O prazo para atendimento e instalação do novo aparelho é de até 48 horas.

O Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André) cobra 20,42 FMPs (Fator Monetário Padrão), o que corresponde a R$ 82,25, pela reposição do hidrômetro, que segundo a empresa, é um equipamento público e é responsabilidade do usuário mantê-lo seguro. A autarquia oferece instalação da unidade de medição de água, que mantém o conjunto do cavalete e hidrômetro abrigado em caixa de policarbonato, que é lacrada e mais segura.

A BRK Ambiental, de Mauá, também cobra pela reposição do hidrômetro. O valor é R$ 146,48 e pode ser parcelado em até cinco vezes diretamente nas faturas mensais de consumo. O tempo para atendimento das ocorrências de furto é de até 24 horas para os casos em que não há vazamento de água e imediatamente nas situações em que não for possível fechar o fluxo.

O Saesa (Sistema de Água, Esgoto e Saneamento Ambiental de São Caetano) afirmou que os casos de furto são raros na cidade e não chegam a ser registrados no sistema.

Em 2018, 70% de todos os crimes aconteceram em Santo André