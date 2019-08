São Bernardo celebra aniversário com obras de R$ 500 milhões

Aline Melo



02/08/2019 | 07:00



A Prefeitura de São Bernardo realiza, até 1º de setembro, série de eventos em comemoração ao aniversário de 466 anos da cidade, celebrado em 20 de agosto. Entre as principais obras que serão entregues, como o Piscinão do Paço Municipal, o Complexo Viário Castelo Branco e o Viaduto da Praça dos Bombeiros, a administração soma R$ 500 milhões em investimentos.

“Sem dúvida, esse é um mês que coroa a nossa atividade à frente da Prefeitura em termos de drenagem e mobilidade, faltando um ano e cinco meses para a conclusão do nosso mandato”, afirmou o prefeito Orlando Morando (PSDB) durante coletiva de imprensa realizada na tarde de ontem na Pinacoteca da cidade.

Serão entregues total de 14 obras de diferentes áreas, como drenagem e mobilidade urbana, educação, assistência social, esporte e lazer. Também serão realizados eventos culturais, apresentações musicais, celebração de missa, seminário de turismo industrial, festivais de cerveja, gastronômico, abertura de sinal wi-fi gratuito em três locais: Parque Raphael Lazzuri (Vila Tereza), Parque Salvador Arena (Jardim do Mar) e na Praça Giovanni Breda (Assunção), além de jantar beneficente no Pavilhão Vera Cruz, cuja renda será revertida para instituições assistenciais da cidade. Toda a programação pode ser conferida no site www.saobernardo.sp.gov.br.

No dia 20, data oficial do aniversário, será entregue o Piscinão do Paço e, nas palavras de Morando, “devolvida à população a esplanada, que ficou interditada por período de seis anos”. “Sou do tempo em que a gente assistia vários shows na esplanada e, agora, isso vai ser retomado”, destacou o prefeito. O reservatório, que terá capacidade para armazenar 220 milhões de litros de água – o equivalente a chuvas de até 85 milímetros pelo período de duas horas – está orçado (após quatro aditamentos) em R$ 353 milhões, sendo R$ 204,6 milhões advindos do governo federal e R$ 148,4 milhões oriundos de contrapartida municipal. A obra foi iniciada em 2013 pelo ex-prefeito Luiz Marinho (PT) e tinha prazo previsto de conclusão em 36 meses.

Para o Complexo Viário Castelo Branco foram investidos R$ 37 milhões (no elevado) e R$ 4,5 milhões em obras auxiliares. Já o Viaduto do Corpo dos Bombeiros foi orçado em R$ 81,5 milhões. “Trata-se do maior viaduto em estrutura metálica do Brasil”, pontuou Morando.

SHOW NO PAÇO

Além da inauguração do Piscinão do Paço, será realizado, no dia 20 de agosto, show com artistas como Michel Teló, César Menotti e Fabiano, Marcos e Belutti, Lucas Lucco, Sorriso Maroto, entre outros. O evento está programado para acontecer das 13h às 22h e será totalmente custeado pela empresa CAP Feiras e Eventos, vencedora de chamamento público realizado para a ocasião.

A festa, que não vai contar com recursos do tesouro municipal – a Prefeitura será responsável pela segurança e controle do trânsito –,será realizada em parceria com a Rádio Gazeta. Futuramente, a administração vai divulgar os horários das atrações. Para facilitar o acesso dos moradores ao local, as linhas de ônibus municipais, excepcionalmente, não cobrarão a passagem entre 12h e 0h nos itinerários sentido Centro.