Memofut (Grupo de Literatura e Memória do Futebol), em parceria com o Museu do Futebol, realiza amanhã a sua 113ª reunião, com dois temas envolventes:

1 – O japonês no futebol brasileiro, por Max Gehringer.

2 – Há 30 anos, um período de transição no futebol brasileiro (1986-1989), por Gustavo Longhi de Carvalho.

Max Gehringer, comentarista da Rádio CBN e do Fantástico da TV Globo, é autor de vários livros, entre os quais a coleção “A Saga da Jules Rimet” (Revista Placar, Editora Abril).

Gustavo de Carvalho é professor, jornalista e pesquisador do futebol.

No intervalo entre as duas palestras haverá eleição para escolha da nova coordenação do Memofut (gestão 2019-2020). O atual coordenador é Darcio Ricca.

113ª Reunião - 3/8/2019 (sábado)

9h às 13h

Auditório do Museu do Futebol (Estádio do Pacaembu, Praça Charles Miller.

O rádio revivido Há 30 anos estreava em São Paulo o show “As Cantoras do Rádio”, com seis artistas que retornavam ao palco coletivamente. O Diário estava lá. Ouviu as participantes. E registrou o acontecimento. Diário há 30 anos Quarta-feira, 2 de agosto de 1989 – ano 32, edição 7133 Manchete – Caixa volta a financiar imóvel novo; Sarney afirma que nada vai mudar no FGTS. Segurança – Cinco taxistas de São Bernardo já circulam com cabines blindadas anti-roubo. A invenção vem de Caxias do Sul. Elas evitam assaltos. Indústria – Eletrocloro compra a Brasivil, ambas de Santo André. Clubes – Primeiro de Maio abre a festa dos 76 anos. Polícia – Criminosos encapuzados assaltam quatro ônibus em Mauá. Em 2 de agosto de... 1914 – A I Guerra. Do noticiário do <CF160>Estadão</CF>: a Alemanha declara a guerra à Rússia; França mobiliza as suas forças; a Itália neutra. Correção – Um pequeno descuido jornalístico. A primeira guerra mundial iniciou-se em 28 de julho de 1914 e não a segunda guerra mundial que se estendeu de 1939 a 1945. Cf. professor Alexandre Takara, corrigindo nota de 29 de julho. 1959 – A Represa Billings sofreu uma baixa de dois metros em seu nível, havendo até setembro previsões de seca. A baixa média que está sendo observada diariamente é de cinco centímetros. Serviço Florestal e o DER (Departamento de Estradas de Rodagem) firmam convênio para a arborização das rodovias paulistas. 1969 – Empossada a nova diretoria da Associação das Empresas de Transportes Coletivos do ABC: presidente, Rubens Audino; 1º vice, Julio Campanella; 2º vice, João Batista Furlani; secretário-geral, Lourival Passarelli; 1º secretário, Newton Lococelli; 2º secretário. Ademar Fogli; tesoureiro geral, Duílio Pisaneschi; 1º tesoureiro, Laerte Pelosini; 2º tesoureiro, João Bergamo; Conselho Fiscal: José Fernando Medina Braga, Jaime Cristófaro e Ernesto Pio. Inaugurado o posto de abastecimento do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo e Diadema. 1974 – Estréia nacional no Teatro Municipal de Santo André da peça “Tome conta D’Amelie”, de George Feydeau, com direção de Antunes filho. Estrelando: Maria Della Costa. No elenco: Johny Herbert, Analy Álvares, Isadora de Farias e Edwin Luisi. 1984 – Karmann-Ghia, com fábrica em São Bernardo, retoma a produção de veículos.

Santos do dia - No calendário litúrgico franciscano, o dia 2 de agosto é dedicado à celebração da Festa de Nossa Senhora dos Anjos, popularmente conhecida como “Porciúncula”. - Pedro Julio Eymard - Eusébio de Vercelli - Teodata

