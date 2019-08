Márcio Bernardes



01/08/2019 | 18:50



Um palmeirense, médico-cirurgião dos mais competentes, estava no Allianz Parque nesta terça-feira. Confiava na classificação e esperava um espetáculo de gala. Afinal, o seu time podia empatar em 0x0 e 1x1.

Meu amigo, como os 35 mil torcedores que estavam no estádio, esbravejaram com o péssimo futebol jogado no primeiro tempo. Sem vontade, criatividade e objetividade para ameaçar o goleiro do fraquíssimo Godoi Cruz.

No intervalo o celular do médico tocou pedindo para ele ir urgente ao hospital, pois um paciente necessitava dos seus serviços.

No segundo tempo o Palmeiras deslanchou. Depois do primeiro gol, e como dizia o saudoso Juarez Soares, porteira que passa um boi passa uma boiada, aconteceu a merecida goleada por 4x0.

O médico salvou a vida do paciente e chegou em casa de madrugada, sem saber o resultado final. Tomou um banho, comeu uma salada e foi deitar. Viu no site detalhes da goleada e espantado, perdeu o sono. E ficou com uma dúvida; como aquele time horroroso do primeiro tempo conseguiu aplicar a goleada? Todos os torcedores que ficaram até o final do jogo também gostariam de ouvir a resposta.



Alegria e decepção



O sentimento do cruzeirense na terça-feira foi o pior possível. O seu time não conseguiu suplantar em casa no tempo normalo River Plate e perdeu a decisão nos pênaltis. Já a torcida do Atlético-PR, que perdeu o primeiro jogo em casa para o Boca Juniors, sabia que só um milagre reverteria a adversidade. E deu Boca, que agora vai enfrentar a LDU.

O Flamengo sofreu para reverter a desvantagem com o Emelec, foi para os penais e Diego Alves brilhou. Agora vai enfrentar um velho conhecido, o Internacional de Porto Alegre, que passou pelo Nacional do Uruguai.

Falta apenas o Grêmio confirmar a vantagem nesta quinta contra o Libertad. No jogo de Porto Alegre houve a vitória gaúcha por 2x0. ( A coluna foi fechada antes do jogo).

Se tivermos quatro representantes brasileiros nas quartas de final haverá um afunilamento e dois sairão. Afinal, além de Flamengo e Internacional, poderão se enfrentar Palmeiras e Grêmio.