BC: Carlos Viana deixará diretoria e será substituído por Fábio Kanczuk

01/08/2019 | 18:30



O Banco Central anunciou nesta quinta-feira, 1, por meio de nota, que o economista Carlos Viana de Carvalho deixará a Diretoria de Política Econômica da autarquia. Em seu lugar, o presidente do BC, Roberto Campos Neto, indicará Fábio Kanczuk.

De acordo com o BC, Viana deixará suas funções na autarquia, exercidas por três anos e três meses, por razões pessoais. Ele ficará no cargo até a apresentação do Relatório Trimestral de Inflação (RTI), em setembro deste ano.

O substituto de Viana, Fábio Kanczuk, foi secretário de Política Econômica entre setembro de 2016 e outubro de 2018, quando assumiu o cargo de representante do Brasil junto ao Banco Mundial. Ele é bacharel em engenharia pelo Instituto Tecnológico da Aeronáutica (ITA) e Ph.D. em Economia pela Universidade da Califórnia, Los Angeles.

"Em nome do Banco Central, o presidente Campos Neto felicita Fábio Kanczuk e agradece ao diretor Carlos Viana pelos relevantes serviços prestados ao Banco Central e à Diretoria Colegiada", registrou a nota do BC.