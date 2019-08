Com desfalques, Guarani aposta no mistério para surpreender o líder Bragantino

01/08/2019 | 18:07



Vivendo um momento mais favorável na Série B do Campeonato Brasileiro, o Guarani vai tentar surpreender o Bragantino nesta sexta-feira, às 21h30, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, pela 14ª rodada. O técnico Roberto Fonseca optou pelo mistério e não revelou o time que colocará em campo. As certezas são os desfalques do zagueiro Ferreira e do volante Deivid, suspensos.

Durante os treinamentos, o técnico ensaiou várias mudanças. Thallyson foi registrado no BID, mas não está 100% fisicamente. Com isso, Diego Giaretta deve seguir na lateral esquerda. Já Lenon disputa uma posição do lado direito com Bruno Souza. No meio, a disputa ficou por conta de Bady, Arthur Rezende e Pedro Acorsi. O primeiro é o favorito para iniciar a partida.

"A gente tem essa consciência de que o Thallyson não tem tantos dias de trabalho. Gostaria de ter feito um jogo-treino ou alguma coisa a mais com ele, para ter realmente uma condição física melhor. Mas é um especialista da posição, então claro que passa a concorrer diretamente pela posição. Desde as contusões do Bidu e do Armero, a gente tem tido dificuldades", disse o técnico Roberto Fonseca.

O treinador ainda deixou claro que os resultados positivos nas últimas rodadas - vitória contra o São Bento (2 a 1) e empate diante do Sport (1 a 1) - deixou o elenco mais leve para o duelo diante do líder do campeonato.

"Os jogadores têm comprado a ideia da comissão técnica, do trabalho que vem sendo feito. Estão se abraçando, brigando pelo resultado e vendendo muito caro. Sempre é uma coisa que dá moral a mais para o atleta. E precisa dar continuidade a esse momento. Temos sentido os jogadores mais leves, e com isso é claro que o futebol acaba acontecendo mais naturalmente", finalizou.

Com isso, o provável Guarani tem: Jefferson Paulino; Lenon (Bruno Souza), Bruno Lima, Luiz Gustavo e Diego Giaretta (Thallyson); Ricardinho, Igor Henrique e Bady; Vitor Feijão, Davó e Michel Douglas.

O Guarani aparece na penúltima colocação da Série B, com dez pontos, contra 13 do Criciúma, o primeiro fora da zona de rebaixamento.