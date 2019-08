Do Dgabc.com.br



01/08/2019 | 17:45



O início da sexta-feira (2) será de poucas nuvens em todas as cidades do Grande ABC. As temperaturas ficarão elevadas, com mínima de 15º e máxima de 29º.

Entretanto, no fim da tarde a aproximação de uma frente fria provoca aumento da nebulosidade e ventos ficarão com ventos de intensidade de moderado a forte, com possibilidade de pancadas de chuva em pontos isolados.

No fim de semana, com a passagem desta frente fria e entrada de umidade do oceano para o continente, o tempo ficará instável, com muitas nuvens e chuva fraca a moderada e as temperaturas apresentarão forte declínio.