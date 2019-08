Rafael Vitti compra galocha do Batman para filha e rebate comentário

01/08/2019 | 17:38



O ator Rafael Vitti está esperando o nascimento de sua primeira filha, com a apresentadora Tatá Werneck, e divulgou na quarta-feira, 31, a foto de uma galocha do Batman que comprou para o bebê.

"Eu queria não ser um pai consumista, mas fica difícil quando a gente vê 'coisitas' assim. Levei a galochinha. Alguém também não se segura e acaba comprando mais coisas do que deveria? Se sim, vocês realmente usaram o que foi comprado? Ficou esquecido?", escreveu o ator no Instagram.

Apesar dos comentários positivos, uma usuária achou a compra equivocada. "Do Batman? Para uma baby girl bebê menina? Como assim?", questionou.

Rafael Vitti, então, explicou que é necessário acabar com essa separação de gêneros ao escolher presentes para as crianças. "Amor, super-heróis são para todos. Tata, por exemplo, ama o Batman, eu gosto da Mulher-Maravilha... temos que parar com essa ideia de 'coisa de menino' e 'coisa de menina', isso limita as possibilidades", explicou.

E completou: "Já existem muitos estudos que falam sobre como esse tipo de pensamento prejudica o desenvolvimento das crianças. Às vezes, uma menina tem muita aptidão para o futebol e poderia ser uma excelente jogadora, mas como ela vai poder desenvolver essa habilidade se futebol é 'coisa de menino'? Crianças são crianças, merecem um ambiente de liberdade e tolerância."

Seguidores de Rafael Vitti também não deixaram o comentário passar batido. "Ainda pensa assim em pleno século 21", escreveu um usuário. "Em que século você vive?", provocou outro.