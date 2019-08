São Bernardo comemora 466 anos com grande show em 20 de agosto no Paço

Aline Melo

Do Diário do Grande ABC



01/08/2019 | 16:27



Entre as muitas atividades programadas para comemorar os 466 anos de São Bernardo, completados em 20 de agosto, será realizada na esplanada do Paço Municipal grande show com artistas como Michel Teló, César Menotti e Fabiano, Marcos e Belutti, Lucas Lucco, Sorriso Maroto, entre outros. O evento está programado para acontecer das 13h às 22h.

Para facilitar o acesso dos moradores ao local, as linhas de ônibus municipais, excepcionalmente, não cobrarão a passagem entre 12h e 0h. Os shows serão gratuitos, em parceria com a Rádio Gazeta, e promovidos por uma empresa que ganhou o chamamento público para a realização do evento. Não haverá investimento de recursos públicos.

Além disso, em uma programação de 32 dias, serão entregues obras como o Complexo Viário Castelo Branco, o Piscinão do Paço Municipal, o Viaduto da Praça dos Bombeiros, reformas de escolas e equipamentos esportivos. "Sem dúvida, esse é um mês que coroa a nossa atividade à frente da Prefeitura, faltando um ano e cinco meses para a conclusão do nosso mandato", afirmou o prefeito Orlando Morando (PSDB) durante coletiva de imprensa para apresentação dos festejos.

A programação completa pode ser conferida no site da Prefeitura: www.saobernardo.sp.gov.br.