Estreias da semana nos cinemas

01/08/2019 | 16:24



Confira os filmes que chegam esta semana aos cinemas da cidade de São Paulo:

PRÉ-ESTREIAS

O Amigo do Rei (Brasil/2019, 142 min.) - Documentário. Dir. André DElia. Com Luciano Chirolli, Rafael Golombek. O filme aborda, em várias perspectivas, o maior crime ambiental da história do Brasil. 12 anos.

Mulheres Armadas, Homens na Lata (Rebelles, França/2019, 87 min.) - Ação. Dir. Allan Mauduit. Com Cécile de France. Unidas pela morte do patrão, funcionárias de uma fábrica de atum encontram uma mala cheia de dinheiro com o defunto e decidem roubá-la. 16 anos.

ESTREIAS

Abaixo a Gravidade (Brasil/2019, 109 min.) - Drama. Dir. Edgar Navarro. Com Everaldo Pontes. Bené tem sua vida transformada após descobrir uma doença grave e conhecer a jovem Letícia, que o tira de seu isolamento na Bahia. 16 anos.

Bloqueio (Brasil/2019, 75 min.) - Documentário. Dir. Victória Álvares, Quentin Delaroche. Com Marcos da Silva dos Santos. Em maio de 2018, enquanto as eleições presidenciais se aproximam, caminhoneiros iniciam um bloqueio nas estradas, agravando as tensões. 12 anos.

BTS - Bring The Soul: The Movie (Coreia Do Sul/2019, 104 min.) - Musical. Dir. Jun-Soo Park. Após o último dia da turnê "Love Yourself", os integrantes da banda BTS contam histórias pessoais. Livre.

Os Dois Filhos de Joseph (Deux Fils, França/2019, 90 min.) - Drama. Dir. Félix Moati. Com Vincent Lacoste. Para Ivan, de 13 anos, seu pai e seu irmão mais velho são os seus principais modelos de vida. Mas, quando os dois falham, o jovem percebe como pode ser ruim conhecê-los. 12 anos.

Meu Bebê (Mon Bébé, França/2019, 87 min.) - Drama. Dir. Lisa Azuelos. Com Sandrine Kiberlain. Héloïse é mãe de três filhos. Quando Jade, a mais nova, vai embora de casa, a mãe passa a relembrar momentos do passado. 12 anos.

No Coração do Mundo (Brasil/2019, 120 min.) - Drama. Dir. Gabriel Martins, Maurilio Martins. Com Kelly Crifer, Leo Pyrata. Em Contagem, Minas Gerais, Marcos sobrevive com pequenos delitos. Quando reencontra Selma, uma amiga antiga, ele vê a oportunidade de executar um assalto bem-sucedido. 16 anos.

A Última Loucura de Claire Darling (La Dernière Folie de Claire Darling, França-Bélgica/2018, 94 min.) - Drama. Dir. Julie Bertuccelli. Com Catherine Deneuve. Claire Darling acorda convencida de que irá morrer e decide se livrar de todos seus pertences, atitude que traz de volta sua filha, que ela não via há 20 anos. 12 anos.

Velozes e Furiosos: Hobbs & Shaw (Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw, EUA/2019, 136 min.) - Ação. Dir. David Leitch. Com Dwayne Johnson. Luke e Deckard se unem para enfrentar Brixton, anarquista que se tornou uma ameaça biológica global. 14 anos.