Luciana Gimenez deseja feliz aniversário ao ex, Marcelo de Carvalho

01/08/2019 | 16:11



Ex e amigos! Luciana Gimenez usou o Instagram nessa quinta-feira, dia 1º, para celebrar o aniversário de Marcelo de Carvalho, que completa 58 anos de idade. No clique, o dono da RedeTV!, que atualmente namora Simone Abdelnur, aparece com o filho, Lorenzo, durante um passeio de barco. Na legenda, a apresentadora escreveu o seguinte:

Feliz aniversário, junto com diversos emojis e a hashtag escrito gordo.

Nos comentários, os fãs elogiaram a postura de Luciana:

Acho lindo ver esse respeito em nome da dignidade e dos filhos.

Voltem!! Adoro os dois juntos.

Maturidade e elegância é outra coisa.

Tão bom quando acaba o relacionamento, mas não acaba o respeito, carinho.

Lembrando que Luciana, além de Lorenzo, é mãe de Lucas Jagger, fruto de sua relação com Mick Jagger.