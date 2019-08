TV Brasil homenageia amanhã Ruth de Souza

Miriam Gimenes



02/08/2019 | 07:45



A atriz Ruth de Souza, que morreu domingo, aos 98 anos, no Rio, tem uma trajetória ímpar. Para homenageá-la, e lembrar toda sua história, a TV Brasil apresenta amanhã, às 19h30, o programa Recordar é TV, que a homenageará.

A atração resgata uma entrevista que Ruth concedeu ao jornalista Araken Távora, em 1977, no programa Os Mágicos, da antiga TVE do Rio de Janeiro.

Na conversa, ela destaca a estreia no Theatro Municipal do Rio e a repercussão do filme Sinhá Moça (1953) – produzido pela Vera Cruz, de São Bernardo – e lembra sua história.

Considerada uma das grandes damas da dramaturgia nacional, ela tinha mais de 70 anos de carreira, e estava internada por causa de uma pneumonia.