Circo de Cuesta faz apresentação no Sesi

Miriam Gimenes



02/08/2019 | 07:43



A Cia. Beira Serra, de Botucatu, São Paulo, chega hoje, às 20h30, em São Bernardo, para apresentar o espetáculo Circo da Cuesta. A trupe faz uma ‘viagem teatral’, na unidade Sesi da cidade (Rua Vitória Maria Medice Ramos, 330). A atividade é gratuita e será repetida amanhã, às 16h, no mesmo local.

O espetáculo da trupe caipira reúne sete artistas no palco, que se dividirão entre apresentações de acrobacias, malabares, mágicas, equilíbrio, música e palhaçadas. Juntos, contam uma história que se passa no vilarejo de Nossa Senhora das Dores de Cima da Serra, onde uma turma de caipiras se juntou para organizar uma festa de quermesse e acabam se deparando com a ausência dos artistas circenses contratados para animar o evento.

Além dos artistas em palco, o circo envolve uma grande equipe nos bastidores – que conta, por exemplo, com direção de Ronaldo Aguiar, profundo conhecedor da linguagem cômica e da palhaçaria, e a culinarista Tereza Telles, responsável pelos quitutes tradicionais do universo interiorano que serão distribuídos aos espectadores em cada apresentação. “Por ser um elenco grande, o Circo da Cuesta necessitava de um aporte significativo para sua realização e que foi alcançado pelo projeto Sesi Viagem Teatral 2019, para montagem e circulação de espetáculos pelo interior de São Paulo”, destaca Fernando. Depois de São Bernardo, o espetáculo passará por Botucatu, São José dos Campos, Itapetininga, Franca e Araraquara.