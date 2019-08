Festival do Chocolate tem últimos shows

Miriam Gimenes



02/08/2019 | 07:42



A 13ª edição do Festival do Chocolate de Ribeirão Pires terá o seu último fim de semana. E, como foi desde o início – dia 19 de julho – reunirá, no Complexo Ayrton Senna (Av. Pref. Valdírio Prisco, 193), além de delícias gastronômicas, com foco no doce, é claro, shows que prometem atrair público de variadas idades. Até agora já passaram 110 mil pessoas pelo evento.

A começar hoje, com a apresentação da banda de forró Falamansa, às 21h. Formado há duas décadas, o grupo, com mais de quatro milhões de discos vendidos, apresentará ao público trabalho comemorativo Falamansa 20 anos, recheado com sucessos que pontuaram a carreira da banda desde 1998. Entre eles estão Xote dos Milagres, Rindo à Toa, Xote da Alegria, Asas, entre outros.

Amanhã, quem promete colocar o público para gingar é a cantora carioca Iza, que acaba de entrar como nova técnica no reality The Voice Brasil, da Rede Globo. “Mal posso esperar para ver o público de lá (Ribeirão), estou ansiosa pelo show. Vamos nos divertir muito!”, promete. A cantora, com público de todas as idades, deverá cantar as dançantes Pesadão, Dona de Mim, Ginga, Rebola, Te Pegar, entre outros sucessos.

Para finalizar o evento, quem se apresenta no palco do Festival é o cantor e compositor Dilsinho, conhecido como o príncipe do pagode.

O Festival do Chocolate começa hoje, às 16h; amanhã, às 13h; e, no domingo, dia de programação infantil, às 10h. Os ingressos serão trocados por um quilo de alimento não-perecível.