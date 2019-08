Dony De Nuccio pede demissão da Globo após revelação de seus negócios com banco

01/08/2019 | 15:11



Dony De Nuccio pediu demissão da Globo, após ferir o código de ética da emissora, fechando contratos milionários com um banco, para o qual fez trabalhos considerados como publicidade.

Ele já não apresentou o Jornal Hoje nesta quinta-feira, dia 1º, data em que comemoraria exatamente dois anos na bancada da atração. Dony era considerado um dos possíveis sucessores de William Bonner na apresentação do Jornal Nacional, mas parece que isso não irá acontecer.

Segundo a Veja, ele recebia até 25 mil reais por duas horas de media training para empresas - o que é permitido pela Globo - e fechou contratos que somam 7 milhões de reais com o banco Bradesco, onde estrelava vídeos voltados aos funcionários - o que é considerado fora dos limites éticos globais.

Carta de demissão

A Globo divulgou a carta de demissão de Dony, enviada ao diretor de Jornalismo Ali Kamel. Em um trecho ele diz que deixa o telejornalismo com aperto no coração, e, em outro, afirma que não sabia que quebrava regras da emissora com seus negócios paralelos:

... não tinha conhecimento de que os tipos de serviços prestados pela empresa à qual estava ligado contrariavam normas da Globo. Reitero que minha função não era negociar valores com clientes, mas sim trabalhar na concepção dos projetos e em seu conteúdo.

Em outro, no entanto, afirma que negociou sim valores:

...procurei vasculhar o histórico de dois anos de emails enviados por mim enquanto cumpria função na empresa. De fato, na esmagadora maioria das vezes, eu não tratava de valores com contratantes. Mas, em algumas circunstâncias pontuais, e das quais eu sinceramente não me recordava, há sim menção a cifras e projetos. Nos poucos casos em que isso aconteceu, a proposta geralmente não prosperou e a contratação não foi efetivada. De qualquer forma, fui traído pela memória. E me penitencio por isso.

A resposta de Ali Kamel

Kamel então responde:

Agradeço sua carta honesta e transparente. Aceito o seu pedido de demissão com pesar mas, assim como você e pelas razões que você aponta, com a certeza de que é o melhor caminho a seguir. Entendo que é absolutamente sincero quando afirma que não agiu com dolo, e esta carta é uma prova eloquente disto. Nossa longa conversa de hoje cedo permitiu que eu entendesse as suas motivações e você entendesse as razões da Globo. Agradeço os anos em que trabalhou na Globo, que você descreveu tão bem. E o seu empenho e a sua dedicação. Um abraço e sorte na sua nova trajetória.

Nova política na Globo

Após a polêmica, a Globo afirmou, em comunicado, que irá repensar o que é permitido e não é em relação a seus jornalistas:

A direção de Jornalismo da Globo informa que foi procurada por alguns de seus jornalistas que relataram que foram contratados por terceiros para participação em eventos institucionais gravados em vídeo, mas sempre com proibição expressa de que as imagens fossem veiculadas ao público externo ou a clientes. Em alguns casos, a participação se deu com autorização da Globo por não ferir as políticas atuais da empresa. Em outros casos, a participação foi inadequada, mas sem má-fé. Todos informaram que não possuem empresas prestadoras de serviços de marketing, assessoria de imprensa ou de projetos de comunicação empresarial. A Globo, ciente agora de que persistem em algumas dúvidas sobre como agir diante de convites, informou que em breve um comunicado reiterará o que é proibido e o que não é, em detalhes, levando em conta a era digital em que vivemos.