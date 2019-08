01/08/2019 | 15:11



Pabllo Vittar mudou o visual mais uma vez! Na manhã desta quinta-feira, dia 1º, a cantora mostrou um pouquinho de seu novo corte em seus Stories do Instagram, aproveitando ainda para falar sobre a reação da mãe ao ver o seu novo look. Após mostrar que tinha raspado as laterais do cabelo, Pabllo escreveu:

Minha mãe viu o que eu fiz no meu cabelo e deu um grito, gente. Minha mãe é a melhor.

Ao fundo, a cantora não conseguia parar de rir ao lembrar da forma como a mãe reagiu. Ela também filmou um pouquinho do rosto da mãe, chamada Verônica.