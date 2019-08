Elvis Presley queria se casar com namorada aos 13 anos de idade

01/08/2019 | 14:11



Antes mesmo de conhecer e se casar com Priscilla Presley, Elvis Presley tinha uma paixão de infância - e pretendia se casar com ela, quando tinha apenas 13 anos de idade. Segundo informações do Radar Online, a jovem Mary Magdalene Morgan havia conquistado o coração do cantor, antes mesmo de ele fazer sucesso e se tornar o Rei do Rock.

De acordo com o veículo, o casal era inseparável dos dez aos 13 anos, quando viviam em Tupelo, no Mississippi, e Elvis estava disposto a oficializar a união com Mary, chegando até mesmo a obter uma licença de casamento. Gary Kitchens, de 61 anos, filho de Mary, informou o seguinte:

- Eu acho que eles fizeram isso como forma de piada, para chocar ambas as famílias. Quer dizer, eles eram tão jovens, mas para eles era uma promessa de amor que eles sentiam um pelo outro.

Ambos vieram de origens muito pobres e apenas estar um com o outro foi um conforto para eles.

Porém, os pombinhos tiveram que se separar após Vernon, o pai de Elvis, ter problemas com a lei e fazer a família se mudar para Memphis, no Tennessee:

- Minha mãe ficou com o coração partido quando Elvis e sua família foram embora de Tupelo. Por anos ela ia ao local onde eles escreveram Amor para sempre em uma árvore. Para a minha mãe, isso era muito verdade!

Mary morreu aos 77 anos de idade, em 2012:

- Ela nunca esqueceu Elvis!, concluiu o filho.