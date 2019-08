Sedãs em promoção: Ford CAOA oferece descontos e condições especiais

Da Redação, com assessoria



01/08/2019 | 13:48

A rede de concessionárias Ford CAOA deu início a mais uma edição da promoção Outlet CAOA. Durante a ação, que acontecerá até o fim do mês de agosto, ou enquanto durarem os estoques, o público poderá comprar modelos sedãs com condições especiais e descontos de até R$ 7.150 em relação ao preço de tabela.

Ford Ka

O Ford KA Sedan SE com motor 1.5 e transmissão de câmbio automática, ano/modelo 2019, por exemplo, custa R$ 61.140. Na promoção, o veículo é vendido por R$ 53.990. Já o Ka Sedan SE 1.5 Plus com transmissão automática, ano/modelo 2019, baixou de R$ 63.590 para R$ 58.990.

A versão do KA Sedan 1.5 Titanium automático também está com uma proposta atrativa: de R$ 72.390 por R$ 65.990,00. Já o KA Sedan SEL com motor 1.5 e transmissão mecânica está saindo por R$ 60.990 – um desconto de R$ 6.600 em relação ao preço de tabela.

Para completar a gama de ofertas da família, o KA Sedan SE com motor 1.0, câmbio mecânico, ano/modelo 2019, é vendido por 45.938,00 (o preço de tabela é R$ 49.650).

Outros modelos

Já para os clientes que preferem modelos mais esportivos, o Ford Focus Fastback oferece ótimo desempenho, segurança, conforto, amplo espaço interno e motor 2.0. Na promoção, ele custa R$ 76.990.

Já o moderno Ford Fusion, com motor 2.0 Sel e teto solar, sai por R$ 149.990. Além disso, a rede de concessionárias oferece um bônus de até R$ 6.000 no usado do comprador.

Carros mais vendidos no Brasil

Na galeria, veja os modelos mais vendidos no mercado nacional durante o primeiro semestre de 2019:

Foto: Divulgação 1º- Chevrolet Onix: 116.906 unidades Foto: Divulgação 2º- Hyundai HB20: 52.995 unidades Foto: Divulgação 3º- Ford Ka: 50.647 unidades Foto: Divulgação 4º- Chevrolet Prisma: 40.846 unidades Foto: Divulgação 5º- Renault Kwid: 40.520 unidades Foto: Divulgação 6º- Volkswagen Gol: 38.303 unidades Foto: Divulgação 7º- Fiat Strada: 36.310 unidades Foto: Divulgação 8º- Fiat Argo: 36.211 unidades Foto: Divulgação 9º- Jeep Renegade: 33.048 unidades Foto: Divulgação 10º- Volkswagen Polo: 32.025 unidades Foto: Divulgação 11º- Fiat Toro: 28.599 unidades Foto: Divulgação 12º- Jeep Compass: 28.033 unidades Foto: Divulgação 13º- Fiat Mobi: 26.375 unidades Foto: Divulgação 14º- Toyota Corolla: 26.084 Foto: Divulgação 15º- Nissan Kicks: 25.826 unidades Foto: Divulgação 16º- Hyundai Creta: 24.247 unidades Foto: Divulgação 17º- Honda HR-V: 23.696 unidades Foto: Divulgação 18º- Ford Ka Sedan: 22.886 unidades Foto: Divulgação 19º- Renault Sandero: 22.366 unidades Foto: Divulgação 20º- Volkswagen Virtus: 21.965 unidades Foto: Divulgação 21º- Volkswagen Fox: 20.806 unidades Foto: Divulgação 22º- Toyota Hilux: 19.810 unidades Foto: Divulgação 23º- Volkswagen Saveiro: 18.989 unidades Foto: Divulgação 24º- Toyota Yaris: 18.046 unidades Foto: Divulgação 25º- Hyundai HB20S: 15.835 unidades Foto: Divulgação 26º- Ford EcoSport: 15.433 unidades Foto: Divulgação 27º- Volkswagen Voyage: 15.368 unidades Foto: Divulgação 28º- Toyota Yaris Sedan: 14.751 unidades Foto: Divulgação 29º- Chevrolet S10: 14.114 unidades Foto: Divulgação 30º- Renault Captur: 13.783 unidades