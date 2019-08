Pousada Porto Mare, em Maresias, tem promoções para agosto

Beatriz Ceschim



01/08/2019 | 13:48

A Pousada Porto Mare, em Maresias, uma praia de São Sebastião (SP), está com tarifas reduzidas em agosto. Durante o mês, as diárias saem a partir de R$ 195 para um casal, com café da manhã incluído. Para o fim de semana, o pacote com entrada na sexta e saída no domingo tem preços a partir de R$ 568, também com café da manhã.

Pousada Porto Mare, em Maresias

As acomodações têm varandas privativas que oferecem uma iluminação natural para apreciar a luz do dia. Os apartamentos da Porto Mare também têm ar condicionado, frigobar, cofre, televisor com canais de assinatura e DVD player. Além disso, as suítes master são equipadas com banheira de hidromassagem.

O hotel oferece wifi gratuito em todos os ambientes, suítes adaptadas e ainda é pet-friendly. Já na parte de lazer, os viajantes podem curtir à vontade na piscina ao ar livre ou na sauna integrada. Para as crianças, a diversão é garantida no playground e com os jogos de tabuleiro e videogames. Há também restaurante e um bar, com coquetéis variados no menu.

O restaurante Ravenala – que fica nas dependências do hotel, mas é aberto ao público – tem uma grande variedade de pratos a base de pescados e frutos do mar, além de oferecer opções para as crianças ou focadas na gastronomia regional. Além disso, o local tem diversos petiscos e drinques.

Fotos da Pousada